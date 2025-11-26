La Fiscalía General de la Nación anunció que se logró destapar una presunta red dedicada a practicar procedimientos estéticos de forma irregular en Medellín, la cual operaba en condiciones insalubres y en espacios adaptados como quirófanos improvisados.

Identifican a dos mujeres que realizaban procedimientos estéticos ilegales en Medellín

Dos mujeres fueron identificadas como las principales responsables de coordinar estas actividades, que terminaron afectando la salud de decenas de víctimas.

De acuerdo con la investigación, Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón serían las encargadas de liderar la estructura, que captaba clientes mediante publicaciones en redes sociales.

Allí ofrecían a bajo costo un tratamiento llamado “lipólisis láser con transferencia glútea”, lo que llamó la atención de al menos 55 mujeres que posteriormente fueron sometidas a intervenciones invasivas.

Los elementos probatorios señalan que Mosquera Aguirre habría asumido el rol de cirujana, pese a no contar con título, formación profesional ni certificaciones en el área de la salud.

Información compartida por el ente acusador revela que las intervenciones se practicaban sin cumplir protocolos básicos de higiene y seguridad, lo que habría originado que varias pacientes contrajeran una bacteria no tuberculosa que dejó secuelas permanentes, entre ellas deformidades y limitaciones funcionales.

Por su parte, Elizabeth Rojas Tobón habría sido la encargada de administrar la parte comercial de la operación: captar a las víctimas, coordinar agendas y recibir los pagos en su cuenta bancaria.

Una fiscal de la Seccional Medellín imputó a ambas mujeres los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad masa y lesiones personales dolosas.

Rojas Tobón decidió allanarse a los cargos, mientras que Mosquera Aguirre aceptó responsabilidad por estafa agravada en modalidad masa y lesiones personales.

A la cárcel mujeres que realizaban procedimientos estéticos ilegales en Medellín

Una juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para las dos procesadas y emitió las órdenes de captura correspondientes.

Las investigaciones permitieron establecer que otras tres personas también participaron directamente en los procedimientos, desempeñándose como auxiliares en el quirófano, aplicación de anestesia local, administración de medicamentos y realización de masajes posquirúrgicos.

Estas personas fueron judicializadas recientemente por su presunta colaboración en las actividades ilícitas.