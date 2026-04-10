Grupo delincuencial extorsionaba, amenazaba y desplazaba a comerciantes en Antioquia

Autoridades dieron un golpe contra el grupo delincuencial denominado como ‘La Terraza’, que tiene injerencia en diferentes municipios del Valle de Aburrá, Antioquia. Cobros extorsivos, amenazas, desplazamientos y ataques contra el patrimonio de las víctimas harían parte de las actividades atribuidas a esta organización criminal.

Ante esto, las autoridades lograron la captura de 16 presuntos integrantes que estarían involucrados en estos delitos que, según la Fiscalía, habrían afectado a habitantes y comerciantes del municipio.

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¿Cómo operaba este grupo delincuencial?

Según el más reciente informe de la Fiscalía, unidades de la Policía Nacional, en coordinación de fiscales Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, los 16 integrantes habrían hecho parte de tres facciones distintas de esta estructura ilegal: ‘Los de la Razón’, ‘Combo 13 de Noviembre’ y ‘La Matecaña’.

La primera estructura mencionada, conocida por su presencia en Sabaneta, sería la responsable de imponer exigencias económicas a habitantes y comerciantes. En algunos casos, se apropiaba de los vehículos de las víctimas y condicionaba su devolución al pago de determinadas sumas de dinero.

Cuatro hombres fueron capturados en La Estrella, Sabaneta e Itagüí. La Fiscalía imputó a los señalados, de acuerdo con su posible participación individual, los delitos de concierto para delinquir, extorsión, extorsión en grado de tentativa y hurto calificado. Todas las conductas agravadas.

‘Combo 13 de Noviembre’ fue detectado en la comuna 8 de Medellín. Este grupo estaría vinculado con ‘La Terraza’ y tendría presencia principalmente en los barrios 13 de Noviembre y Villa Tina.

Al parecer, este grupo criminal estaría implicado en el cobro de sumas que oscilaban entre los 50.000 y 200.000 pesos semanales a propietarios de tiendas, criaderos de cerdos, recicladores y funcionarios encargados de instalar servicios de telecomunicaciones.

Además, las víctimas habrían recibido amenazas y presiones para abandonar el sector en tiempos no mayores a las 24 horas.

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Tráfico de estupefacientes

Las acciones también estuvieron dirigidas contra la estructura ilegal ‘La Matecaña’ que se dedica al tráfico de estupefacientes y a la extorsión de comerciantes, particulares y turistas en las comunas 5, 6 y 7 de Medellín.

El jefe de dicha facción, junto a 8 presuntos cómplices, fue capturado. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión agravada, desplazamiento forzado, tortura, secuestro simple y hurto calificado y agravado.