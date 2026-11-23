A través de su cuenta oficial en X, el presidente Abelardo de la Espriella reveló detalles del modus operandi de un hombre conocido con el alias de ‘Alien’, señalado de amenazar de muerte al mandatario a través de las redes sociales.

Imputan a alias Alien, sujeto que amenazó al presidente De la Espriella

Según informó el jefe de Estado, el hombre, identificado como Orlando Reina Vallejo, fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por estos hechos.

De acuerdo con la información compartida por De la Espriella, ‘Alien’ utilizaba principalmente la plataforma TikTok para publicar videos en los que amenazaba de muerte al presidente. Además, difundía mensajes intimidatorios dirigidos a los integrantes del esquema de seguridad del mandatario.

Incluso, según el presidente, el señalado amenazaba con revelar información reservada de los uniformados y sus familias.

Como parte de la investigación, las autoridades lograron identificar alrededor de 90 videos con contenido intimidatorio.

Asimismo, durante un procedimiento de allanamiento fueron incautados varios elementos que quedaron en poder de las autoridades y que serán tenidos en cuenta dentro del proceso judicial.

Los cargos que le imputó la Fiscalía a alias Alien

Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación imputó al señalado el delito de amenazas, en calidad de autor.

Durante la explicación del caso, un representante del ente acusador hizo referencia al artículo 347 del Código Penal, que establece penas de prisión de cuatro a ocho años por este delito.

“Le imputa el delito de amenazas a título de autor con título de dolo como autor de este, el artículo dice de la siguiente manera: Artículo 347, amenazas. El que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona, familia, comunidad o institución con el propósito de causar alarma zozobra o terror en la población o en un sector de ella, incurrirá por esta sola conducta en prisión de 4 a 8 años y multa de 13.33 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, explicó el representante de la Fiscalía.