En el municipio de Cajamarca, Tolima, se registró un trágico accidente de tránsito que dejó cinco muertos y 11 más heridos.

El siniestro ocurrió cuando una tractomula, que al parecer se quedó sin frenos, embistió múltiples vehículos y se estrelló contra dos establecimientos comerciales.

El accidente que ocurrió cerca de las 7:00 de la noche de este domingo 22 de noviembre involucró a tres motocicletas y otros tres vehículos, antes del violento choque contra un asadero de pollo y otro local comercial.

Cámara registró qué pasó antes del accidente

Una cámara de seguridad registró el instante en que la tractomula pasó a gran velocidad instantes antes de la tragedia.

Las autoridades locales han iniciado investigaciones para determinar las causas exactas del accidente. Aunque la hipótesis preliminar apunta a una falla en el sistema de frenos de la tractomula.

Por el momento, se desconoce la identidad de los fallecidos.

El estado de salud de los 11 heridos en el trágico accidente en Cajamarca

Entre los heridos se encuentran un joven de 19 años y a dos mujeres de 25 y 56 años, respectivamente, quienes fueron trasladadas al Hospital Federico Lleras en Ibagué.

Los heridos presentan politraumatismos severos y pronóstico reservado.

Además, hay una mujer embarazada y una menor de edad de las que no se ha conocido su estado de salud.