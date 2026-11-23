En Estados Unidos hay una profunda conmoción debido a que se confirmó la muerte de un importante exlanzador profesional de béisbol y actor.

Lance Daniel Broadway, que nació el 20 de agosto de 1983 en Bryan, Texas, debutó en las Grandes Ligas de Béisbol en el 2007 y se retiró de ese deporte en el 2010, falleció a sus 43 años.

El deceso ocurrió el pasado 17 de noviembre de 2026, en un complejo de apartamentos situado en Dallas, Texas.

Tras retirarse del béisbol profesional, Lance Broadway comenzó a tomar clases de actuación en 2010 y, finalmente, estuvo vinculado a producciones de primer nivel como 'Lucifer', 'Agents of S.H.I.E.L.D', 'Saint George' y 'Colony'.

¿Qué se sabe de la muerte de Lance Broadway, el reconocido actor y exjugador de béisbol de Estados Unidos?

Las autoridades estadounidenses han revelado que el 17 de noviembre de 2026, sobre las 6:42 de la tarde (hora local), recibieron una llamada en la que se notificó que un hombre se encontraba inconsciente en un complejo de apartamentos de Lemmon Avenue.

En consecuencia, se dirigieron de inmediato al lugar y, al llegar, confirmaron la identidad del actor y determinaron que ya no tenía signos vitales.

Fue así como abrieron una investigación formal para esclarecer lo sucedido, pero, hasta el momento, no se ha informado cuál fue la causa exacta de su deceso.

Estas han sido las reacciones de los internautas tras la muerte del actor Lance Broadway

Después de que las autoridades confirmaron el fallecimiento de Lance Broadway, sus seguidores escribieron múltiples mensajes de luto y condolencias en las redes sociales.

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"Descansa en paz", "estoy en shock con esta noticia", "se fue de este mundo realmente joven", "nos hizo muy felices con sus actuaciones", "un abrazo para sus seres queridos" y "no puedo creer que esto haya sucedido", han sido algunas de las reacciones.