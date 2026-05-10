El aterrador prontuario de cinco extorsionistas capturados en Cartagena y San Andrés

Las autoridades capturaron a cinco integrantes de la estructura Salsa Nueva Generación, señalados por cometer extorsiones en Cartagena y San Andrés.

Estas personas operaban bajo las órdenes de alias Paty Paty, quien se encuentra capturado en la cárcel La Tramacúa, Valledupar.

Cabecilla coordinaba extorsiones desde la cárcel

Para dar con la ubicación de los extorsionistas, el Gaula y la Fiscalía llevaron a cabo operativos en varios puntos de Cartagena, tales como Fredonia, Los Cerezos, Nuevo Paraíso y Olaya Herrera, así como en San Andrés.

Justamente en la isla, concretamente en el barrio Rock Hole, fue donde capturaron a quien sería uno de los eslabones clave de la estructura: alias Diana, señalada por presuntamente coordinar las extorsiones.

Los otros detenidos fueron identificados como ‘Moncarito’, ‘Niño’, ‘Pico’ y ‘Mauricio’, quienes presuntamente exigían sumas de hasta tres millones de pesos al mes. Sumado a ello, tienen un extenso prontuario criminal relacionado con casos de asesinatos, hurto, tráfico de estupefacientes y violencia sexual.

¿Quién es ‘Paty Paty’?

Ahora bien, con respecto a ‘Paty Paty’, este hombre fue capturado en 2023 tras un operativo que efectuaron la Policía y la DEA. Si bien se encuentra tras las rejas, continuaba manejando los tentáculos criminales.

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Sumado a ello, acarrea un prontuario con al menos 127 homicidios en Cartagena junto a múltiples casos de fleteo y extorsión.

El comandante (e) de la Policía Metropolitana de la capital de Bolívar, coronel Carlos Julio Esteban Blanco, destacó las capturas: “Se continúa fortaleciendo las acciones investigativas y operativas encaminadas a contrarrestar las estructuras criminales dedicadas a la extorsión”.

Por otro lado, las autoridades también ejecutaron la operación Perla en seis ciudades y 12 departamentos, la cual se enfocó en hacerles frente a las estructuras que extorsionan.

Algunos de los resultados más importantes fueron la captura de integrantes de Los Satanás que operaban en Soacha y 16 detenidos vinculados a La Terraza, banda que delinque en Medellín, principalmente.