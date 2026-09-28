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Se hacían pasar por miembros de una estructura criminal para extorsionar a transportadores: así los capturaron

Las imágenes compartidas por la Secretaría de Seguridad dejan ver el momento exacto cuando los hoy capturados se disponían a cobrar un dinero producto de una extorsión.

Foto: Secretaría de Seguridad

Noticias RCN

septiembre 28 de 2026
07:48 a. m.
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La Secretaría de Seguridad de Bogotá compartió en su cuenta oficial de X un video que deja ver el modus operandi que utilizaba una banda delincuencial en Bogotá. Los sujetos se hacían pasar como integrantes de una estructura criminal para intimidar a los usuarios y generar terror.

Cayeron porque se hacían pasar por miembros de estructura criminal

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Sus víctimas eran transportadores informales del sector de San Cristóbal. Los dos capturados decían que pertenecían al denominado Ejército Gaitanista de Colombia para intimidar y exigir altas sumas de dinero.

Las imágenes compartidas por la Secretaría dejan ver el momento exacto cuando los hoy capturados se disponían a cobrar un dinero producto de una extorsión.

Uno de ellos, que conducía una moto, espera parqueado en la cera a su cómplice. Este último camina hacia sus víctimas, pero los investigadores le seguían los pasos. Justo cuando iban a recibir el dinero, las autoridades reaccionaron y los sorprendieron en flagrancia.

Por otro lado, la Secretaría de Seguridad también indicó que, gracias a las acciones adelantadas en las recientes horas, en esa misma localidad, fue detenido otro extorsionador que exigía dinero para permitir una construcción.

En Ciudad Bolívar cayeron dos integrantes de ‘La Plancha’, señalados por el homicidio del intendente Edilberto Pinilla.

Capturados por tráfico de estupefacientes

También, en Kennedy, “dos personas señaladas de dedicarse al tráfico de estupefacientes fueron capturadas. En su poder fueron encontrados dos pistolas, un revólver, munición, marihuana, celulares y 44 millones de pesos en efectivo. Uno de los capturados tenía una orden vigente por fuga de presos y una anotación por homicidio”.

Las operaciones, adelantadas por miembros de la Policía Nacional, permitieron además la incautación de 14 armas de fuego, 21 kilogramos de estupefacientes y más de 60 millones de pesos en efectivo.

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