SENA abre certificación laboral para extranjeros en Colombia: así puede inscribirse

Los extranjeros que viven en Colombia y cuentan con experiencia en diferentes oficios tienen una nueva oportunidad para obtener un reconocimiento formal de sus conocimientos.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió una convocatoria dirigida a población migrante que permitirá certificar las habilidades adquiridas durante su trayectoria laboral, incluso aquellas aprendidas de manera empírica.

¿Cómo certificarse laboralmente con el SENA siendo extranjero?

La iniciativa se denomina Certificatón Migrantes 2026 ‘El SENA une saberes, rompe fronteras’ y ofrece 400 cupos. Pueden participar migrantes de cualquier nacionalidad que residan en Colombia y cuenten con el permiso correspondiente para permanecer legalmente en el país.

El proceso se realizará de manera virtual y las inscripciones estarán disponibles hasta el martes 6 de octubre de 2026. Los interesados deben ingresar a la página oficial del SENA y seleccionar el banner correspondiente a la convocatoria.

“En los últimos años, hemos visto a muchos hermanos extranjeros por nuestras carreteras y por nuestras ciudades. Aquí han encontrado familia, trabajo y oportunidades”, señaló Fray Ricardo Torres Castro, director general del SENA.

La entidad explicó que este procedimiento permite evaluar y certificar conocimientos, habilidades y experiencia obtenidos durante la vida laboral. Es decir, está pensado para personas que ya saben desempeñar un oficio y buscan que esas capacidades sean reconocidas formalmente.

¿Qué trabajos pueden certificar los migrantes en el SENA?

La convocatoria contempla ocho competencias. Entre ellas se encuentran atención al cliente, ventas de productos y servicios, preparación y manipulación de alimentos, recolección de residuos sólidos, cuidado de personas, control de accesos y soldadura de láminas metálicas.

Cada participante podrá escoger la competencia que corresponda con su experiencia. Para extranjeros, el SENA contempla documentos como la Cédula de Extranjería (CE) y el Permiso por Protección Temporal (PPT), según la situación migratoria del aspirante. La entidad verifica la vigencia y validez de estos documentos durante el proceso.

La certificación no reemplaza los requisitos migratorios para permanecer, trabajar o estudiar en Colombia, pero sí permite obtener un reconocimiento formal de las competencias laborales demostradas ante el SENA.