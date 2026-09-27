Pirómanos quedaron grabados en video: los capturaron y ya están libres

Los incendios forestales en Popayán han dejado de ser únicamente una consecuencia de las condiciones climáticas para convertirse en un problema provocado deliberadamente por pirómanos.

Cámaras de seguridad captaron a pirómanos en Popayán

Viviendas destruidas, animales muertos y graves daños ambientales son el resultado de acciones intencionales que han encendido las alarmas entre las autoridades locales.

Los municipios de Mercaderes y Patía, en el sur del Cauca, son los más afectados por la sequía y el intenso calor.

En Popayán, aunque dos lluvias recientes refrescaron la zona, la preocupación se centra en el "proceder demencial de los pirómanos", según reportaron las autoridades.

El incendio más reciente fue captado por una cámara de vigilancia, donde se observa a una persona prendiendo fuego a una montaña que consumió tres hectáreas de bosque mixto.

Blanca Flores es una de las víctimas directas de estos incendios. "Todo se me quemó, mis mesas, mis sillas, mis congeladores, mi nevera, mi estufa, mi lavadora, todo lo que yo tenía acá, que es lo que yo trabajo", relató la afectada.

En Popayán fueron identificadas varias personas que deliberadamente iniciaron incendios, tres de ellas registradas por cámaras de vigilancia.

“La verdad es que es impresionante. Los pirómanos están desatados, están desatados aquí en Popayán. Hubo una cantidad de incendios que nos asustan", aseguró Andrés Hurtado, director de la red de apoyo en Cauca.

Quedan en libertad pirómanos en Popayán

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A pesar de las capturas, los responsables fueron puestos en libertad. "Hubo una captura. Sin embargo, la Fiscalía, a la hora de presentarlo, lo deja en libertad, vinculado al proceso, pero en libertad", explicaron las autoridades.

El abogado penalista César Augusto Nope aclaró que muchos pirómanos, incluso capturados en flagrancia, quedan en libertad por tratarse de un delito excarcelable.

Para lograr que permanezcan detenidos, los investigadores y la fiscalía deben “judicializar con otro tipo de delitos que presente el incendio, como el daño contra la propiedad. Si se quemó una casa, si dañó situaciones contra la fauna y la flora”.

Ante esta situación, la alcaldía de Popayán ofrece una recompensa de 10 millones de pesos por información veraz y precisa sobre los responsables.