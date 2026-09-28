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Temblor hoy lunes 28 de septiembre en Colombia: sismo de 4,2 en Chaparral

Sismo de 4,2 sacudió Chaparral hoy lunes 28 de septiembre.

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Foto: SGC

Noticias RCN

septiembre 28 de 2026
06:30 a. m.
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Un sismo de magnitud 4,2 fue registrado en la madrugada de este lunes 28 de septiembre en Chaparral, Tolima. El movimiento fue reportado con una magnitud de 4,2 por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El temblor ocurrió a las 3:39 de la mañana y tuvo una profundidad superficial. Poco más de una hora después, a las 4:41 a. m., se registró otro movimiento de magnitud 3,1 en la misma zona.

¿Qué magnitud tuvo el temblor de hoy en Chaparral?

De acuerdo con el boletín actualizado del SGC, el primer sismo tuvo una magnitud de 4,2 y fue clasificado como superficial, es decir, con una profundidad inferior a 30 kilómetros.

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El organismo había reportado inicialmente una magnitud de 4,3, pero ajustó posteriormente el dato tras procesar la información de las estaciones que hacen parte de la red de monitoreo sísmico.

A las 4:41 a. m. se presentó un segundo movimiento, esta vez de magnitud 3,1, también con profundidad superficial.

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Los sismos hacen parte de la actividad que se viene registrando en Chaparral desde el pasado 20 de septiembre.

¿Por qué está temblando tanto en Chaparral?

El SGC informó que la secuencia sísmica se concentra principalmente en Chaparral y que los movimientos registrados tienen profundidades menores a 30 kilómetros.

En su boletín del 27 de septiembre, la entidad contabilizaba al menos 979 sismos de magnitud igual o superior a 2,0, de los cuales 22 habían alcanzado magnitudes de 4,0 o más.

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La entidad continúa estudiando el comportamiento de esta actividad. Entre las hipótesis analizadas se encuentran una posible transferencia de esfuerzos relacionada con el sismo de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto en Chocó, la migración de fluidos y la actividad de fallas geológicas en el Tolima, aunque ninguna de estas posibilidades ha sido establecida como causa definitiva.

El SGC también ha reiterado que los sismos no se pueden predecir, por lo que mantiene el monitoreo de la zona y recomienda a la ciudadanía consultar los canales oficiales ante nuevos movimientos.

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