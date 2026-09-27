¿Reenvasa el concentrado de su mascota?: estos son los riesgos que podrían dañar el alimento

La compra de alimentos para las mascotas ha sido considerada como el principal rubro de gasto para los dueños, según investigaciones hechas en Colombia. Por esto, algunas personas prefieren comprar concentrados de amplio tamaño para que su durabilidad sea más amplia y los gastos se puedan reducir.

Varias técnicas de almacenamiento han tomado mayor popularidad y estas consisten en adquirir recipientes en donde este tipo de concentrados terminan reenvasados en contenedores de plástico o madera.

Sin embargo, esta práctica podría generar distintos riesgos para la salud de los animales ante la exposición a la que se somete la alimentación.

Riesgos de reenvasar el concentrado de los animales

Según el médico veterinario Camilo López, pasar el concentrado a un segundo envase no es la mejor forma de almacenar estos alimentos ya que estos terminan expuestos a factores como la humedad, el oxígeno, el calor y la luz.

Ante esto, las grasas que están presentes en dichos concentrados pueden sufrir oxidación lipídica lo que significa que estas pueden deteriorarse al cambiar el color, sabor, textura, crocancia y hasta generar rancidez.

Aunque puede variar en la mayoría de los casos, el experto aseguró que esta podría ser una de las razones por las que algunas mascotas dejan de consumir, de manera repentina, el concentrado que han adquirido por años.

“Puede ser que usted está almacenando en un recipiente que no es la bolsa original. Esa croqueta está absorbiendo humedad del ambiente y se está poniendo blandita por lo que eso no le gusta ni a su perro ni a su gato”, aseguró López.

Sin embargo, estos no serían los únicos factores a los que dicha alimentación estaría expuesta ya que también podría llegar a contaminarse de larvas, bacterias o por la presencia de hongos.

“Si no lo estás almacenando correctamente hay pérdida de grasas, humedad, no se está limpiando y no se está secando de manera eficiente (...) puede haber contaminación”, añadió.

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¿Cómo conservar correctamente el concentrado de las mascotas?

Uno de los métodos más adecuados para proteger los alimentos es dejándolos dentro de su empaque original, pues la mayoría de empresas utilizan un sistema de sellado velcro que funciona mediante un mecanismo de gancho a gancho microestructurado.

Este tipo de cierres permiten un sellado fácil al presionar ambas caras de la bolsa para que los microganchos se aseguren entre sí. Estos generan resistencia a los residuos y conservan la frescura de la comida.

Así mismo, López recomendó no comprar concentrado de granel ni adquirir bultos de concentrado grandes si no se va a almacenar de manera adecuada.

El experto aseguró que una opción saludable es comprar el concentrado y conservarlo dentro del recipiente de plástico, siempre y cuando el alimento siga dentro de la bolsa original y esté cerrado adecuadamente.