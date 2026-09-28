Estos serán los cierres viales en dos barrios de Medellín por el inicio de obras del Metro de la 80

Habrá cambios en la movilidad de Medellín por el inicio de obras para el Metro de la 80. Cierres viales, totales y definitivos, hacen parte de los recientes anuncios de la Alcaldía.

Los barrios Pilarica y El Progreso serán los primeros afectados por los cierres programados en la carrera 67 y la calle 72.

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Desde la empresa Metro de Medellín confirmaron que la contingencia se dará por la construcción del patio taller, en donde se realizará el mantenimiento de los trenes y se estacionarán los vagones.

Desvíos y medidas para la movilidad

Para evitar contratiempos, la administración propuso desvíos por la carrera 65 o la carrera 69, hacia el hospital Pablo Tobón Uribe.

Además, las autoridades indicaron que quienes vayan por la calle 72 podrán continuar por la calle 71 y retornar por la glorieta contigua al hospital, con el fin de continuar los desplazamientos hacia el occidente de la ciudad.

Se espera que el proyecto favorezca a más de un millón de habitantes en la capital antioqueña, por lo que se implementará un plan de manejo de tránsito para mitigar las incomodidades mientras se inaugura el proyecto.

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¿Cómo será el Metro de la 80?

El Metro de la 80 será un tren ligero operado por una línea a nivel, que recorrerá desde el norte de la ciudad, en inmediaciones de la estación Medellín Caribe, a lo largo de la Av. 80, hasta la altura de la estación Aguacatala, en el sur.

La línea contará con 13,25 km de recorrido, 17 puntos de acceso para usuarios, 14 paradas y tres estaciones a lo largo del recorrido. La única estación soterrada será San Germán.

La obra incluye un plan de urbanización para garantizar el espacio público, andenes, ciclorrutas, espacios para comercio y servicios y dos vías vehiculares a ambos costados de la avenida.