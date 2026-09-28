Claudia Macero, mano derecha de María Corina Machado, regresó a Venezuela: esto dijo

El regreso de María Corina Machado a Venezuela podría estar muy cerca. En las últimas horas llegó al aeropuerto de Maiquetía, en La Guaira, una de las personas más cercanas a la líder opositora, quien aseguró que su regreso al país era inminente.

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Claudia Macero, es la responsable de las comunicaciones del partido Vente Venezuela. Aterrizó en Caracas después de más de un año en el exilio, y habló sobre el regreso de Machado, quien ha intentado en siete ocasiones volver a su país.

Espero que sea el octavo y el definitivo intento (…) como decía Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ella tiene derecho como venezolana a estar aquí (...) no debería haber impedimento para volver.

Claudia Macero regresó a Venezuela tras escapar del régimen con ayuda de EE. UU.

Claudia Macero hace parte del grupo de seis colaboradores de María Corina Machado que estuvieron refugiados en la embajada de Argentina, en Caracas, durante más de un año, enfrentando órdenes de captura del régimen por supuestamente intentar generar desestabilización e incentivar el alzamiento de un ala militar.

En mayo de 2025, el grupo salió sorpresivamente de la sede diplomática y llegó a Estados Unidos a través de una operación" coordinada por Washington, cuyos detalles permanecen sin revelarse. Macero confirmó que salió antes que sus compañeros.

Hoy vuelvo a Venezuela para darme confianza a mí y para dar la confianza a otros de que hay que volver. Es el momento de volver, es el momento de volver a casa. Es el momento de recuperar este país.

¿Qué viene para María Corina Machado?

Macero explicó que su objetivo en este momento en Venezuela es preparar el terreno para el retorno de la líder opositora, quien recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 en Noruega.

Vengo aquí a trabajar, a darle confianza también a un equipo que está haciendo todo lo posible para que esto avance (…) Tengo que ponerme al día con mis abogados para entender qué es lo que viene.

Asimismo, Macero explicó cómo fue su ingreso a Venezuela: “En Migración del aeropuerto no me preguntaron nada”.

Machado, quien salió de la clandestinidad, escapando de Venezuela, para recibir el galardón en Oslo, permanece en Ciudad de Panamá tras una breve estadía en Estados Unidos. En los últimos días, durante un foro virtual sobre democracia, la dirigente opositora aseguró que regresaría muy pronto a Venezuela.