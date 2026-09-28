Por crisis fiscal, presidente De la Espriella acudirá al FMI

En la alocución presidencial de este domingo 27 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella se refirió a la crisis fiscal que enfrenta su gobierno.

El mandatario anunció que ordenó al Ministerio de Hacienda y al equipo económico de iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la crisis de las finanzas públicas que, según afirmó, heredó del gobierno de Gustavo Petro.

Deuda y déficit, en el centro de la preocupación

Durante una alocución televisada, el mandatario aseguró que la situación fiscal es “la más crítica de toda nuestra historia” y advirtió que los ingresos del Estado son inferiores a las obligaciones por pago de deuda y gastos de funcionamiento.

De la Espriella cuestionó además el manejo de los recursos durante el gobierno de Gustavo Petro, al que responsabilizó por el nivel de endeudamiento y por un supuesto despilfarro de recursos públicos. También mencionó investigaciones relacionadas con entidades como la UNGRD y Fiduprevisora.

El presidente afirmó que las finanzas públicas “ya no aguantan más” y que el Estado debe recurrir cada vez más a los mercados nacionales e internacionales para obtener recursos. Según cifras oficiales citadas, la deuda pública colombiana se ubica alrededor del 60 % del PIB, mientras que la previsión de déficit fiscal para 2026 estaba en 7,4 %.

Estrategia para atraer inversión y reactivar la economía

Como parte de su estrategia económica, el vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró, por otro lado, que el Gobierno busca atraer inversión extranjera y fijó como meta alcanzar un crecimiento económico del 6 %, con proyectos en sectores como energía, hidrocarburos, minería, inteligencia artificial y agroindustria.

El Ejecutivo sostuvo que trabaja en alternativas de financiación y en una salida negociada para enfrentar el déficit fiscal y las obligaciones derivadas de la deuda pública, mientras avanza en las gestiones con organismos internacionales para buscar opciones que contribuyan a estabilizar las finanzas del país.