Dólar en Colombia cayó fuerte hoy 27 de mayo y alcanzó su nivel más bajo en semanas

El precio del dólar en Colombia volvió a registrar una fuerte caída este miércoles 27 de mayo de 2026 y alcanzó su nivel más bajo en más de tres semanas.

La divisa estadounidense abrió la jornada en $3.653,86, cifra que representó un descenso frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) anterior, que estaba ubicada en $3.667,06.

Durante las primeras horas de negociación se realizaron más de 2.100 transacciones, por un valor cercano a los $1,269 millones.

La TRM oficial para este miércoles quedó fijada en $3.644,47, consolidando así una tendencia bajista que se ha venido presentando en las últimas semanas.

Dólar en Colombia cayó más de $22 frente al día anterior

La moneda estadounidense bajó $22,59 frente a la jornada anterior, lo que equivale a una reducción del 0,62 %. Con este comportamiento, el dólar alcanzó el valor más bajo desde el pasado 4 de mayo de 2026.

El descenso también se refleja frente a otros periodos. Comparado con la misma fecha de la semana pasada, el dólar disminuyó un 4,01 %, es decir, más de $152. Asimismo, frente al inicio del año, la divisa acumula una caída cercana al 3 %.

Uno de los datos que más llama la atención es la diferencia frente al mismo día de 2025. En ese comparativo anual, el dólar ha bajado más de $520, lo que representa una reducción del 12,51 %.

¿Por qué está bajando el dólar en Colombia?

Expertos señalan que la caída del dólar responde a diferentes factores internacionales y locales, entre ellos el comportamiento de los mercados globales, los precios del petróleo y una mayor estabilidad económica en algunos países de América Latina.

Aunque el dólar sigue mostrando variaciones constantes, el comportamiento de este miércoles genera expectativa entre importadores, viajeros y sectores económicos que dependen directamente de la moneda estadounidense en Colombia.