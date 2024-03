Cartagena: Capturan a tres personas que cobraron 18 millones de pesos por paseo en coche

El pasado mes de diciembre se conoció la estafa a una turista canadiense en el centro histórico de Cartagena, un hecho que generó indignación. Según denunció, luego de un paseo en coche, que costaba alrededor de 100.000 pesos, terminó pagando unos 18 millones de pesos en tres transacciones de su tarjeta de crédito.

En dicho momento, la extranjera denunció que ante la falta de efectivo, el cochero la llevó a un establecimiento donde la atendió una mujer a la cual le pagó con tarjeta de crédito, sacando alrededor de 4.500 dólares.

“En la primera transacción, ella me dijo que la transacción no había pasado, luego le di otra tarjeta de crédito y me dijo que la conexión a internet era inestable y que de nuevo la transacción no había pasado. La tercera vez sí pasó y entonces ella dijo: ‘Bienvenidos a Cartagena, mi ciudad es hermosa, disfruten sus vacaciones’”, relató la mujer, identificada con el nombre de Lin Yu Chen.

Estos son los tres capturados

Los tres capturados fueron identificados con los nombres: Jorge Eliezer Julio Jiménez, alias Niño tato, de 28 años de edad, Enilsa María Julio Ávila, alias La Mona, de 23 y Justher Enrique Polo Lara, alias Oso, de 32 años.

"No vamos a tolerar una estafa más; no vamos a tolerar una acción criminal, vamos a seguir protegiendo la ciudad", dijo el alcalde de la ciudad, Dumek Turbay.

De acuerdo a lo informado, Enilsa María, alias La Mona, se había comprometido a devolver la suma de dinero, sin embargo, emprendió la huida a Panamá.

“En la lucha frontal contra el hurto, que seguimos intensificando acciones en la ciudad de Cartagena, a través del ‘Plan Titán 24´, durante este año se han capturado más de 88 personas por hurto en diferentes modalidades. Seguimos invitando a la ciudadanía a que denuncie, bajo absoluta reserva, a los delincuentes y a los integrantes de las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y la convivencia en la ciudad”, señaló la Policía Nacional.

Los delitos por los que serán judicializados

Los indiciados fueron puestos a disposición de la Fiscalía y están a espera de las audiencias preliminares que definan su situación judicial.

Estos tres serán procesados por los delitos de concierto para delinquir, hurto y estafa.