CANAL RCN
Colombia

Cayeron 15 sicarios de la estructura criminal 'La Cordillera' en Pereira

Los capturados están vinculados a actividades de narcotráfico, extorsión, sicariato y préstamos ilegales conocidos como ‘gota a gota’.

Foto: Presidencia

Noticias RCN

septiembre 10 de 2026
03:23 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Presidencia de la República compartió detalles de los operativos que se han adelantado para desmantelar la estructura criminal conocida como ‘La Cordillera’ en Pereira.

En las recientes horas, se logró la captura de 15 presuntos integrantes de la banda que cumplían el rol de sicarios.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que las operaciones se han venido desarrollando desde el pasado 7 de agosto, día de su posesión, y que a la fecha se han realizado 10.

“Desde el 7 de agosto, nuestra Fuerza Pública ha desarrollado 10 operaciones urbanas en el área metropolitana de Pereira, logrando la captura de más de 15 sicarios vinculados a esta estructura criminal y la incautación de más de 20 armas de fuego y abundante munición”, indicó el mandatario en su cuenta de X.

En su mensaje, reveló que los capturados están vinculados a actividades de narcotráfico, extorsión, sicariato y préstamos ilegales conocidos como ‘gota a gota’. Se trata de alias ‘Doble Cero’, ‘Teo’, ‘Giro’, ‘Nea’, ‘Mateo’, ‘Luisbu’, ‘Chirino’, ‘William’, ‘Brandon’, ‘El Mono’, ‘7’, ‘Pipe’, ‘Jorgito’ y ‘Carro Loco’.

Según el jefe de Estado, los resultados de los operativos se reflejan en las cifras: “los homicidios han disminuido en más de 60 casos frente al mismo periodo de 2025”.

No obstante, De la Espriella ordenó a la Fuerza Pública mantener sus acciones debido a que, al parecer, la estructura criminal tiene intenciones de reclutar a más personas en Valle del Cauca.

“La orden a nuestra Fuerza Pública es anticiparse: identifiquen a los reclutadores, capturen a los sicarios y destruyan sus finanzas y redes de narcotráfico. No voy a permitir que reconstruyan lo que estamos desmantelando”, aseguró.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

A la cárcel el primer señalado por el delito de acceso carnal a animal en Colombia: ‘Lunita’ fue su víctima

Policía Nacional

Confirman que plan piloto de aspersión aérea de cultivos ilícitos iniciará en Putumayo

Alcaldía de Bogotá

Proteja su bicicleta en Bogotá: así puede hacer el registro oficial en minutos

Otras Noticias

Dólar

Dólar en Colombia cerró al alza hoy, 10 de septiembre: así quedó el precio de la divisa

El dólar en Colombia cerró al alza este 10 de septiembre de 2026 y superó los $3.100. Así terminó la divisa y se movió durante la jornada.

James Rodríguez

James Rodríguez ya tiene fecha para su presentación en Nacional

Atlético Nacional prepara la presentación de James Rodríguez: ya hay fecha.

Conciertos

Temporada de conciertos: 5 tips para cuidar la audición según expertos

Guatemala

Mas de 15 cadáveres fueron abandonados envueltos en bolsas y sábanas en Guatemala: esto se sabe

Masterchef Celebrity Colombia

Tavo Bernate sufrió doloroso accidente por descuido de Emiro en MasterChef Celebrity