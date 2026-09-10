Cayeron 15 sicarios de la estructura criminal 'La Cordillera' en Pereira

La Presidencia de la República compartió detalles de los operativos que se han adelantado para desmantelar la estructura criminal conocida como ‘La Cordillera’ en Pereira.

En las recientes horas, se logró la captura de 15 presuntos integrantes de la banda que cumplían el rol de sicarios.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que las operaciones se han venido desarrollando desde el pasado 7 de agosto, día de su posesión, y que a la fecha se han realizado 10.

“Desde el 7 de agosto, nuestra Fuerza Pública ha desarrollado 10 operaciones urbanas en el área metropolitana de Pereira, logrando la captura de más de 15 sicarios vinculados a esta estructura criminal y la incautación de más de 20 armas de fuego y abundante munición”, indicó el mandatario en su cuenta de X.

En su mensaje, reveló que los capturados están vinculados a actividades de narcotráfico, extorsión, sicariato y préstamos ilegales conocidos como ‘gota a gota’. Se trata de alias ‘Doble Cero’, ‘Teo’, ‘Giro’, ‘Nea’, ‘Mateo’, ‘Luisbu’, ‘Chirino’, ‘William’, ‘Brandon’, ‘El Mono’, ‘7’, ‘Pipe’, ‘Jorgito’ y ‘Carro Loco’.

Según el jefe de Estado, los resultados de los operativos se reflejan en las cifras: “los homicidios han disminuido en más de 60 casos frente al mismo periodo de 2025”.

No obstante, De la Espriella ordenó a la Fuerza Pública mantener sus acciones debido a que, al parecer, la estructura criminal tiene intenciones de reclutar a más personas en Valle del Cauca.

“La orden a nuestra Fuerza Pública es anticiparse: identifiquen a los reclutadores, capturen a los sicarios y destruyan sus finanzas y redes de narcotráfico. No voy a permitir que reconstruyan lo que estamos desmantelando”, aseguró.