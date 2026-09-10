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Proteja su bicicleta en Bogotá: así puede hacer el registro oficial en minutos

La Secretaría de Seguridad de Bogotá recomienda que los usuarios registren su bicicleta para que su recuperación, en caso de perdida, sea más ágil.

Así puede registrar su bicicleta en Bogotá.
Foto: Movilidad Bogotá.

Noticias RCN

septiembre 10 de 2026
02:50 p. m.
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La Secretaría de Seguridad de Bogotá, junto con Movilidad Bogotá, a través de un video informativo, invitaron a los bogotanos que tienen la bicicleta como su medio de transporte habitual a registrarla con el fin de asociar los datos personales de cada dueño con su bicicleta.

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El ‘Registro Bici’, como nombraron a la iniciativa, les facilita a los ciclistas demostrar la propiedad de su medio de transporte ante un posible hurto o pérdida y de este modo la Policía podría recuperarlas de manera más ágil. Según la entidad, en las rutas principales “el acompañamiento policial se mantiene todos los días entre las 4:00 a.m. y la 1:00 p.m., fortaleciendo las condiciones de seguridad y convivencia para miles de ciclistas”.

Así puede registrar su bicicleta en ‘Registro Bici’

En la página web de ‘Registro Bici’, se especifica que para hacer el registro del vehículo es indispensable tener un usuario, que lo podrá crear rápidamente completando unos datos básicos junto con el correo y una contraseña.

Ya teniendo el usuario, para hacer el registro de la ‘bici’, se deben diligenciar ciertos datos como la marca, color, tipo de bicicleta, número serial del marco y modelo; en caso de que el marco no tenga el serial, el usuario puede poner su cédula de ciudadanía para identificarla.

Después de completar los primeros datos, el dueño tendrá que subir cuatro fotos para poder identificar el vehículo: una del usuario con la bicicleta, otra de la propiedad de lado, el número serial del marco y alguna característica como un rayón o un accesorio.

Una vez finalizado el proceso, el dueño recibirá el comprobante del registro en el correo electrónico o podrá ser descargado en la plataforma ingresando con el usuario y la contraseña.

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Puntos de registro en vía

Además de la opción de hacer el registro de la bicicleta en línea, los ‘biciusuarios’ podrán hacerlo presencialmente en fechas establecidas por Movilidad Bogotá: las próximas disponibles serán el próximo viernes 11 de septiembre en la Biblioteca El Tintal de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. y el sábado 12 de septiembre en la plazoleta de eventos del Centro Comercial Metro Recreo de 9 a 11 de la mañana.

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