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Confirman que plan piloto de aspersión aérea de cultivos ilícitos iniciará en Putumayo

La Policía dispondrá de dos aeronaves y según información conocida por este medio, el plan iniciará el próximo 15 de septiembre.

Foto: AFP
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Noticias RCN

septiembre 10 de 2026
02:52 p. m.
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En las recientes horas, se conoció la resolución en la que el Gobierno autorizó un plan piloto de erradicación aérea de cultivos ilícitos.

La estrategia, que se implementará de forma experimental y bajo condiciones establecidas por las autoridades, no tenía fecha de inicio, pero la Policía Nacional compartió un comunicado brindando detalles al respecto.

Confirman que plan piloto de aspersión iniciará en Putumayo

Según el documento de la institución, el inicio del plan piloto se realizará en el departamento de Putumayo, como parte de la estrategia Esmeralda Plus.

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La iniciativa será limitada en el tiempo y estará sometida a evaluaciones técnicas, ambientales y operacionales.

“La Dirección de Antinarcóticos, en el marco de la Estrategia Esmeralda Plus, desarrollará en el departamento del Putumayo un plan piloto de aspersión aérea, concebido como una fase experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable, de acuerdo con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Estupefacientes para su ejecución”.

La Policía confirmó que para el desarrollo de la operación se dispondrán de dos aeronaves de referencia AT-802. Las avionetas serán destinadas específicamente para la aplicación del producto en los polígonos habilitados.

El comunicado aclara que el proyecto busca recoger información “técnica y científica que contribuya a determinar la pertinencia de la aplicación de glufosinato de amonio mediante aspersión aérea, conforme a los resultados obtenidos durante el proyecto piloto”.

Las zonas que no serán incluidas en el plan

Adicionalmente, establece que no se incluirán zonas con presencia de comunidades afrodescendientes, territorios colectivos y demás grupos sujetos a especial protección. Asimismo, se contempla no incluir zonas de protección ambiental y áreas protegidas, zonas asociadas a cuerpos de agua, ríos y demás áreas ambientalmente sensibles.

“Es preciso señalar que esta fase experimental no constituye la reanudación, adopción ni autorización definitiva de un programa de aspersión aérea de alcance general o nacional, sino un ejercicio piloto sujeto a evaluación científica, técnica, ambiental y operacional, cumpliendo a cabalidad con lo ordenado por la Corte Constitucional a través de sus sentencias”.

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