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Dólar en Colombia cerró al alza hoy, 10 de septiembre: así quedó el precio de la divisa

El dólar en Colombia cerró al alza este 10 de septiembre de 2026 y superó los $3.100. Así terminó la divisa y se movió durante la jornada.

Foto: Freepik.

Sebastián Montañez

septiembre 10 de 2026
02:53 p. m.
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El dólar en Colombia cerró con una ligera subida este jueves 10 de septiembre de 2026, en una jornada marcada por movimientos moderados y una cotización que se mantuvo alrededor de los $3.100.

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La moneda estadounidense terminó el día en $3.101,27, apenas $2,49 por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para este día.

¿Cómo cerró el dólar en Colombia hoy, 10 de septiembre?

Durante las negociaciones de este jueves, el dólar alcanzó un precio mínimo de $3.079,00 y un máximo de $3.129,00, mostrando una diferencia de $50 entre los dos extremos de la jornada.

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Finalmente, la divisa cerró en $3.101,27, mientras que durante el día se realizaron 1.930 transacciones por un monto total de US$1.172 millones, según el Banco de la República.

La TRM que rigió este jueves fue de $3.099,48, cifra que representó una caída de $16,99, equivalente al 0,55 %, frente al registro anterior de $3.116,47. Además, fue uno de los niveles más bajos observados en las últimas semanas.

Dólar mantiene una importante caída durante 2026 en Colombia

Más allá de los movimientos de una sola jornada, las cifras muestran la tendencia que ha tenido el precio del dólar en Colombia durante 2026. Frente al comienzo del año, cuando la referencia estaba en $3.757,08, la TRM ha disminuido $657,60, es decir, cerca del 17,5 %.

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La diferencia es todavía mayor al hacer la comparación anual. Frente al mismo día de 2025, cuando la tasa estaba en $3.919,13, el dólar registra una reducción de $819,65, equivalente al 20,91 %.

En comparación con el 10 de agosto, la TRM también presenta una caída de $57,95, correspondiente al 1,84%.

Así, pese al leve repunte registrado al cierre de este jueves, el dólar continúa moviéndose en niveles considerablemente inferiores a los observados al comenzar el año.

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