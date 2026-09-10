A la cárcel el primer señalado por el delito de acceso carnal a animal en Colombia: ‘Lunita’ fue su víctima

El sujeto, identificado como Edwin Lionicio Vélez Cardozo, recibió medida de aseguramiento privativo de la libertad por el delito de lesiones graves en concurso con acceso carnal en contra de ‘Lunita’.

Pese a que todavía se espera la condena definitiva contra el agresor, este hecho marca un importante hito en el país ya que sería el primer judicializado por el delito de zoofilia en el territorio nacional.

¿Qué le pasó a ‘Lunita’, la perrita abusada?

El pasado 30 de agosto de 2026, esta canina fue raptada de su vivienda por este sujeto, en San Vicente de Chucurí, Santander, quien abusó sexualmente de esta al trasladar a el animal hasta su vivienda.

Según el informe pericial, se confirmó que hubo penetración que causaron lesiones graves en el cuerpo de ‘Lunita’ como sangrado, ruptura de piel, inflamación y flujo.

Así mismo, la Fiscalía informó que ‘Lunita’ presentó cambios en su comportamiento al registrarse una disminución de su actividad habitual y de la ingesta de alimento, así como conductas de aislamiento y huida ante el acercamiento de personas.

De esta manera, un fiscal de la Seccional Santander, con apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), presentó al responsable ante una juez con función de control de garantías y le imputó los delitos de acceso carnal a animal, en concurso con lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal.

Según Alegato Juristas, quienes habrían asumido la representación de las víctimas en este caso, ‘Lunita’ actualmente se encuentra estable y en su hogar.

“Se impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad, contra el responsable, en concurso por acceso carnal y por las lesiones que ese abuso le causó a Luna. Porque no era solo el abuso en sí: era también el daño físico, real y documentado, que le dejó en el cuerpo. Y la ley, hoy, reconoció las dos cosas”, explicaron desde Alegato.

El sujeto no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Penas contra la zoofilia en Colombia

Según la ley 2627 de 2026, quien acceda carnalmente a un animal incurrirá en pena privativa de la libertad que va de los 48 a los 55 meses de prisión.

Además, los responsables tendrán que enfrentar imposibilidad de ejercer por un periodo de 2 a 4 años cualquier profesión, oficio o comercio relacionado con la atención, tenencia o manejo de animales, veto para adquirir, tener, cuidar o refugiar animales y multas que oscilan entre los 30 y los 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).