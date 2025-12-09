Capturaron a miembro del Tren de Aragua en Bogotá que es requerido en EE. UU.

A través de un operativo articulado entre la Policía y el FBI de Estados Unidos, un peligroso miembro del Tren de Aragua fue capturado en Bogotá.

Este hombre se identifica como alias Tovar. La Corte Distrital Sur de Texas lo requiere por el delito de tráfico de drogas.

¿Quién es ‘Tovar’?

Las investigaciones exponen que este criminal es una pieza clave en la organización en la venta de drogas en la capital. Su cabecilla es ‘Chucky’, de quien recibía órdenes directamente.

Alias Chucky es catalogado como la mano derecha de Giovanni San Vicente, Cabecilla. Con la captura de ‘Tovar’, se espera que las autoridades realicen los respectivos trámites para la extradición a suelo norteamericano.

El director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, destacó que durante este año, 49 miembros del Tren de Aragua han sido capturados. Esta estructura es una de las que más peligra al continente, por causa de su rápida expansión hacia varios países de la región.

Presencia del Tren de Aragua en la región

No por nada el Departamento de Estado de EE. UU. catalogó al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera y globales especialmente designados. En este grupo también aparecen Mara Salvatrucha, el cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco, por mencionar otras bandas.

“Este brutal grupo criminal ha realizado secuestros, extorsionado a empresas, sobornado a funcionarios públicos, autorizado a sus miembros a atacar y matar a agentes del orden estadounidenses y asesinado a un opositor venezolano”, así describe Estados Unidos su accionar delictivo.

La presencia de los tentáculos del Tren de Aragua en Colombia son más que visibles. A finales de febrero de 2024, la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, alertó sobre el impacto que estaba teniendo en Bogotá.

Para ese tiempo, ya se tenían reportes de que la organización venezolana estaba disputándose el control del microtráfico con el Clan del Golfo y otras bandas locales. Además, estaba financiando a Los Satanás.