El prontuario criminal de alias HD: el cabecilla del Tren de Aragua capturado en Cúcuta

Alias HD estaba prófugo desde 2023, tras escapar de una cárcel en Venezuela junto al líder del Tren de Aragua, alias Niño Guerrero.

septiembre 02 de 2025
06:42 p. m.
Autoridades en Cúcuta, Norte de Santander, capturaron a Henderson Ernesto Dorante Parra, conocido como alias HD, uno de los criminales más peligrosos y cabecilla del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más grandes de Venezuela que se ha expandido por toda Latinoamérica.

En un trabajo coordinado entre la Policía Nacional, la Oficina Central Nacional de Interpol y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela, lograron su captura.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, alias HD se fugó en 2023 con el máximo líder del Tren de Aragua Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, y 41 presos más de la cárcel de Tocorón, en Venezuela.

Los delitos por los que alias HD era buscado en 196 países

"La labor de la Inteligencia de la Policía Nacional fue fundamental para hacer efectiva la Notificación Roja, mediante la cual este delincuente era buscado en 196 países, por los delitos de financiamiento del terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas y asociación para delinquir", dijo la Policía en su comunicado.

Las autoridades revelaron que desde hace seis meses, alias HD permanecía oculto en Cúcuta con documentación falsa y buscando su permanencia en Colombia para evadir a la justicia.

Durante su permanencia en la capital de Norte de Santander, alias HD posaba en fotografías con cadenas de oro y relojes de marca. La Policía también evidenció que vivía rodeado de lujos.

Alias HD operaba en fronteras colombianas y ecuatorianas

Además de su rol como el principal articulador logístico y financiero del Tren de Aragua en las fronteras de Colombia y Ecuador, alias HD también era el responsable de traficar armas y municiones para fortalecer estructuras terroristas y canalizador de recursos ilícitos por medio de la extorsión, operaciones transfronterizas y contrabando.

