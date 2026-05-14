CAR le pone la lupa a la urbanización descontrolada y toma medidas: ¿Cuáles son?

En las últimas horas, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) aprobó un acuerdo que le pone límites al desarrollo urbanístico en las zonas rurales y suburbanas.

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Para la entidad es clave controlar el crecimiento descontrolado de los últimos años, principalmente por los efectos en el agua, los ecosistemas y el medioambiente en general.

¿Qué se deberá tener en cuenta para los procesos territoriales?

Con esta normativa, los procesos de expansión contemplados en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) y Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) deberán cumplir con algunos aspectos.

A través de estudios técnicos, se pudo concluir que el 25.5 % del territorio tiene alta vulnerabilidad hídrica. Esto, dicho de otra forma, reflejó que 15 municipios cuentan con riesgos altos al cambio climático y otros 28 presentan ocupación rural que está afectando al recuso.

El principal ajuste es que habrá umbrales máximos de suburbanización más restrictivos y nuevas densidades para el suelo suburbano. Esto, bajo criterios técnicos, ambientales y climáticos que responden a las dinámicas de ocupación del territorio y el cambio climático.

Lo que busca la CAR se resume en los siguientes puntos: fortalecimiento y protección del suelo rural y áreas agrícolas, poner en marcha restricciones en caso de que no haya una planeación desordenada, incluyendo uso inadecuado de zonas consideradas como estratégicas.

La CAR busca proteger el medioambiente y el agua

Dicho esto, los procesos deben regirse por la vulnerabilidad hídrica, el riesgo por cambio climático, la sobreutilización de suelo, fragmentación ecológica, la presión sobre los ecosistemas y el impacto en el agua.

“El propósito del acuerdo no es frenar el desarrollo, sino garantizar que este ocurra de manera ordenada, responsable y compatible con la capacidad ambiental del territorio y la sostenibilidad de largo plazo”, concluyó el director de la entidad, Alfred Ballesteros.