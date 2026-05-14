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Video | Descubren a un hombre andando con una moto robada: la llave era un destornillador

Las autoridades inmovilizaron 21 motocicletas en medio de múltiples maniobras peligrosas y violaciones a las normas.

Noticias RCN

mayo 14 de 2026
10:22 p. m.
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Lo que comenzó como un operativo rutinario de control terminó dejando escenas de alto riesgo en varias vías de Bogotá.

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Durante las jornadas adelantadas por agentes de tránsito y autoridades, 21 motocicletas fueron inmovilizadas y uno de los casos más graves terminó con la captura de un hombre que se movilizaba en una moto robada.

Operativos de Tránsito dejaron al descubierto a motos infractoras y a delincuentes

Los procedimientos se realizaron especialmente en el sur de la capital, donde las autoridades siguen enfrentando constantes infracciones de motociclistas que continúan utilizando andenes y transitando en contravía para evitar controles.

Uno de los hechos más peligrosos ocurrió sobre la carrera 30, una de las vías más transitadas de la ciudad. Allí, un motociclista fue requerido por agentes luego de ser sorprendido circulando por el andén.

Cuando las autoridades intentaron detenerlo, el hombre intentó escapar devolviéndose en contravía en medio del tráfico, poniendo en riesgo tanto a peatones como a conductores. Sin embargo, la congestión vehicular terminó bloqueándole el paso y el procedimiento pudo ser controlado sin mayores consecuencias.

Descubren a un hombre andando con una moto robada: la llave era un destornillador

Pero minutos después ocurrió otro episodio aún más delicado. Otro motociclista también fue sorprendido transitando por el andén y, al recibir la orden de detenerse, decidió acelerar para intentar huir.

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En la maniobra golpeó a un agente en una mano, lo lesionó y terminó cayendo sobre la vía antes de ser detenido por las autoridades.

Cuando los uniformados revisaron la documentación, descubrieron que el hombre no tenía identificación ni papeles de la motocicleta modelo 2026 en la que se movilizaba.

La situación levantó sospechas y, tras inspeccionar el vehículo, las autoridades detectaron que estaba siendo encendido con un destornillador usado como llave.

De inmediato se dio aviso a la Policía, que confirmó que la motocicleta había sido reportada como robada apenas minutos antes del operativo.

Además, las autoridades establecieron que el hombre tenía una orden de captura vigente y que es de nacionalidad extranjera.

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