¿Qué se sabe sobre el vuelo que experimentó una emergencia al llegar a Barranquilla?

El vuelo 7664 que cubría la ruta Bucaramanga – Barranquilla declaró una emergencia preventiva asociada a una situación que se encuentra bajo investigación.

De acuerdo con lo mencionado por las autoridades, el capitán les informó oportunamente a los pasajeros de lo ocurrido, lo cual no afectó el aterrizaje. Durante la contingencia, se contó con el apoyo desde la distancia de los bomberos en caso de una eventual necesidad.

¿Qué hipótesis se manejan?

El vuelo estaba a cargo de Wingo y por medio de un comunicado, se pronunció. En primer lugar, aclaró las dudas al mencionar que se presentó una falla técnica en los motores.

“De acuerdo con los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones, la tripulación declaró una emergencia preventiva e informó oportunamente a los pasajeros sobre el procedimiento que se llevaría a cabo”, expuso al mencionar cuál fue el paso a seguir tras el incidente.

Acto seguido, el avión pudo aterrizar sin novedades en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla y no necesitó asistencia adicional. Es decir, la llegada no presentó complicaciones.

Aterrizaje se dio sin complicaciones

En cuanto a los pasajeros, desembarcaron en condiciones normales y no reportaron alguna afectación. “Reitera su compromiso con la seguridad aérea y con la protección de sus pasajeros y tripulaciones, actuando siempre bajo protocolos”, concluyó Wingo.

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“Informamos que el vuelo aterrizó sin novedad (…) Activamos los protocolos de seguridad y el cuerpo de bomberos SEI para garantizar la integridad de pasajeros y tripulación”, declaró la Aeronáutica Civil.

Ivao Argentina explica que la declaración de emergencia corresponde a situaciones en las que el piloto tiene serios problemas para volar de forma segura, por lo que necesita aterrizar de inmediato.

Las señales se pueden hacer con el conocido ‘mayday’ o a través de radio telegrafía e inclusive con Código Morse.