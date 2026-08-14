CANAL RCN
Colombia Video

Carabineros llegaron con ayuda para animales afectados por el terremoto en Manizales

Los uniformados se trasladaron hasta una fundación ubicada en la zona rural de Chinchiná.

Noticias RCN

agosto 14 de 2026
11:05 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Mientras continúan las labores de atención a las comunidades afectadas por el terremoto, una brigada de la Policía también decidió poner sus capacidades al servicio de quienes no pueden pedir ayuda por sí mismos: los animales que permanecen en refugios y fundaciones de las zonas golpeadas por la emergencia.

VIDEO | Ladrones rompieron la reja de un conjunto e ingresaron a una vivienda: la Policía ya les tenía la pista
RELACIONADO

VIDEO | Ladrones rompieron la reja de un conjunto e ingresaron a una vivienda: la Policía ya les tenía la pista

Hasta la fundación Corazón Animal, ubicada en la vereda Los Mangos, en Chinchiná, Caldas, llegaron cerca de 20 integrantes de la Policía, entre ellos miembros del cuerpo de Carabineros, para apoyar la recuperación del lugar y atender a los animales que permanecen allí.

El sismo también dejó consecuencias en la infraestructura de este refugio, por lo que los uniformados realizaron trabajos de adecuación en los espacios donde permanecen los animales.

Carabineros llegaron con ayuda para animales afectados por el terremoto en Manizales

La jornada incluyó diferentes labores para garantizar el bienestar de los animales. Los policías adecuaron caniles y pesebreras, entregaron alimento y realizaron procedimientos de atención básica.

Se adecuaron caniles y pesebreras, se entregó alimento, se realizó desparasitación, vitaminización y nuestros especialistas también brindaron atención veterinaria.

Además, los equinos recibieron cuidados especiales: fueron herrados y revisados por los especialistas que acompañaron la jornada.

Para Andrea Vélez, líder de la fundación, la llegada de los uniformados representó un apoyo fundamental en medio de las dificultades que atraviesa el refugio.

Llegaron cargados de concentrado para todos mis animales, trajeron el veterinario para desparasitar y para el cuidado animal.

¿Cuántos animales dependen de este refugio?

La fundación tiene bajo su cuidado una gran variedad de especies. Actualmente, allí permanecen 35 perros, ocho gatos y 12 equinos, además de otros animales de granja.

Medicina Legal entregó el listado de las víctimas identificadas tras el terremoto
RELACIONADO

Medicina Legal entregó el listado de las víctimas identificadas tras el terremoto

Tenemos corderos, chivos, patos, conejos, gallinas, yeguas.

Por eso, cualquier afectación en la infraestructura representa un problema adicional para un refugio que depende de las donaciones y de la solidaridad para mantenerse.

Consecuencias del temblor en los animales

En medio de una tragedia como esta, la atención suele concentrarse en las personas afectadas. Sin embargo, los animales también experimentan las consecuencias de un movimiento telúrico: sienten miedo, estrés y pueden quedar expuestos a lesiones, falta de alimento o condiciones inseguras.

Por esto, la jornada de los Carabineros permitió no solo reparar parte de los espacios afectados, sino también entregar atención, comida y cuidados a estos animales.

Este es el edificio donde se concentra la mayor cantidad de desaparecidos en Cali
RELACIONADO

Este es el edificio donde se concentra la mayor cantidad de desaparecidos en Cali

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Registraduría Nacional de Colombia

Registraduría prestará servicios móviles para apoyar a quienes perdieron sus documentos durante el sismo

Temblor en Colombia

Municipios se unieron para ayudar a los más afectados por el terremoto: así funciona el plan padrino

Inpec

Funcionarios del Inpec se han convertido en guardianes de la vida tras el sismo de 7,4 en Colombia

Otras Noticias

Copa Sudamericana

GOLAZO en la Copa Sudamericana: le está dando la vuelta a todo el continente

Un remate desde aproximadamente 30 metros de distancia consiguió colgarse en el ángulo. Vea el video.

Inteligencia Artificial

Compra empresarial busca fortalecer el uso de inteligencia artificial en las ventas

Una reciente operación empresarial refleja los cambios que atraviesa el sector tecnológico en medio del auge de la inteligencia artificial.

Fútbol internacional

¿Reaccionó en la morgue? Revelan la verdad sobre el futbolista que murió de manera inesperada en pleno partido

Epa Colombia

Pareja de 'Epa Colombia' reapareció en redes sociales y tuvo nueva reacción tras su traslado: ¿cuál fue?

Invima

Invima prohibió la venta de popular marca de exfoliante en Colombia