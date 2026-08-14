Mientras continúan las labores de atención a las comunidades afectadas por el terremoto, una brigada de la Policía también decidió poner sus capacidades al servicio de quienes no pueden pedir ayuda por sí mismos: los animales que permanecen en refugios y fundaciones de las zonas golpeadas por la emergencia.

Hasta la fundación Corazón Animal, ubicada en la vereda Los Mangos, en Chinchiná, Caldas, llegaron cerca de 20 integrantes de la Policía, entre ellos miembros del cuerpo de Carabineros, para apoyar la recuperación del lugar y atender a los animales que permanecen allí.

El sismo también dejó consecuencias en la infraestructura de este refugio, por lo que los uniformados realizaron trabajos de adecuación en los espacios donde permanecen los animales.

Carabineros llegaron con ayuda para animales afectados por el terremoto en Manizales

La jornada incluyó diferentes labores para garantizar el bienestar de los animales. Los policías adecuaron caniles y pesebreras, entregaron alimento y realizaron procedimientos de atención básica.

Se adecuaron caniles y pesebreras, se entregó alimento, se realizó desparasitación, vitaminización y nuestros especialistas también brindaron atención veterinaria.

Además, los equinos recibieron cuidados especiales: fueron herrados y revisados por los especialistas que acompañaron la jornada.

Para Andrea Vélez, líder de la fundación, la llegada de los uniformados representó un apoyo fundamental en medio de las dificultades que atraviesa el refugio.

Llegaron cargados de concentrado para todos mis animales, trajeron el veterinario para desparasitar y para el cuidado animal.

¿Cuántos animales dependen de este refugio?

La fundación tiene bajo su cuidado una gran variedad de especies. Actualmente, allí permanecen 35 perros, ocho gatos y 12 equinos, además de otros animales de granja.

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Tenemos corderos, chivos, patos, conejos, gallinas, yeguas.

Por eso, cualquier afectación en la infraestructura representa un problema adicional para un refugio que depende de las donaciones y de la solidaridad para mantenerse.

Consecuencias del temblor en los animales

En medio de una tragedia como esta, la atención suele concentrarse en las personas afectadas. Sin embargo, los animales también experimentan las consecuencias de un movimiento telúrico: sienten miedo, estrés y pueden quedar expuestos a lesiones, falta de alimento o condiciones inseguras.

Por esto, la jornada de los Carabineros permitió no solo reparar parte de los espacios afectados, sino también entregar atención, comida y cuidados a estos animales.