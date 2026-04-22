Cárcel de Itagüí sigue sin cámaras de vigilancia tras polémica parranda: Gobierno fija fecha de instalación

La controversia por la falta de control en la cárcel La Paz, en Itagüí, continúa creciendo luego de que el Gobierno Nacional confirmara que el centro penitenciario permanece sin cámaras de seguridad.

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La situación salió a la luz tras la realización de una parranda vallenata con el cantante Nelson Velásquez dentro de uno de los pabellones, lo que encendió las alarmas sobre posibles fallas estructurales en la vigilancia carcelaria.

Falta de cámaras y control en cárcel de Itagüí

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, explicó que la ausencia de cámaras responde a un cronograma de contratación en curso. Según detalló, la conexión de los equipos está prevista para el 30 de abril, fecha hasta la cual el penal seguirá sin monitoreo, lo que ha generado fuertes cuestionamientos sobre la seguridad en uno de los centros de reclusión más sensibles del país.

Esta situación resulta especialmente crítica debido a las denuncias que apuntan a que en ese centro carcelario estarían recluidos integrantes de organizaciones criminales que, presuntamente, gozan de beneficios indebidos.

Investigaciones por presunta corrupción en el Inpec

La Procuraduría General de la Nación mantiene bajo la lupa a al menos 11 funcionarios del Inpec que habrían participado en irregularidades que facilitaron la realización de la parranda. Las investigaciones buscan determinar si existieron redes internas de corrupción que permitieron el ingreso de elementos prohibidos y la organización de eventos dentro del penal.

Además, una denuncia conocida por la Fiscalía General de la Nación señala que uno de los dragoneantes habría actuado como intermediario de reclusos vinculados al narcotráfico, acumulando un patrimonio que no correspondería con su salario.