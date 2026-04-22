CANAL RCN
Colombia Video

Cárcel de Itagüí sigue sin cámaras de vigilancia tras polémica parranda: Gobierno fija fecha de instalación

Ministro confirma que el penal La Paz no tendrá monitoreo electrónico hasta el 30 de abril, mientras avanzan investigaciones por presuntos privilegios a reclusos.

Noticias RCN

abril 22 de 2026
01:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La controversia por la falta de control en la cárcel La Paz, en Itagüí, continúa creciendo luego de que el Gobierno Nacional confirmara que el centro penitenciario permanece sin cámaras de seguridad.

Criminales de la parranda vallenata siguen sin ser trasladados de la cárcel de Itagüí
RELACIONADO

Criminales de la parranda vallenata siguen sin ser trasladados de la cárcel de Itagüí

La situación salió a la luz tras la realización de una parranda vallenata con el cantante Nelson Velásquez dentro de uno de los pabellones, lo que encendió las alarmas sobre posibles fallas estructurales en la vigilancia carcelaria.

Falta de cámaras y control en cárcel de Itagüí

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, explicó que la ausencia de cámaras responde a un cronograma de contratación en curso. Según detalló, la conexión de los equipos está prevista para el 30 de abril, fecha hasta la cual el penal seguirá sin monitoreo, lo que ha generado fuertes cuestionamientos sobre la seguridad en uno de los centros de reclusión más sensibles del país.

Esta situación resulta especialmente crítica debido a las denuncias que apuntan a que en ese centro carcelario estarían recluidos integrantes de organizaciones criminales que, presuntamente, gozan de beneficios indebidos.

Investigaciones por presunta corrupción en el Inpec

La Procuraduría General de la Nación mantiene bajo la lupa a al menos 11 funcionarios del Inpec que habrían participado en irregularidades que facilitaron la realización de la parranda. Las investigaciones buscan determinar si existieron redes internas de corrupción que permitieron el ingreso de elementos prohibidos y la organización de eventos dentro del penal.

Además, una denuncia conocida por la Fiscalía General de la Nación señala que uno de los dragoneantes habría actuado como intermediario de reclusos vinculados al narcotráfico, acumulando un patrimonio que no correspondería con su salario.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cali

El terror de los bancos de Cali cayó: así se le puso punto final a banda dedicada al fleteo

Antioquia

Hallan dos cuerpos embolsados y envueltos en papel vinipel en menos de 6 horas en el Valle de Aburrá

Santander

Preso habría mandado secuestrar a adulta mayor, ordenó matarla y siguió exigiendo dinero

Otras Noticias

Canal RCN

RCN rechaza documento falso que sugiere orden de eliminaciones en La Casa de los Famosos

Desde este Canal rechazamos rotundamente el documento falso acerca de las votaciones en La Casa de los Famosos.

Educación

Reconocido colegio apuesta para que más del 50 % de sus graduados ingresen a universidades extranjeras

Frente a la alta competitividad y las bajas tasas de aceptación de las instituciones de élite que en ocasiones son inferiores al 10 %.

Bayern Múnich

Oficial: figura del Bayern Múnich se pierde el Mundial por lesión

Enfermedades

Confirman quinto caso importado de sarampión y advierten riesgo de brote: ¿de dónde llegó?

Venezuela

Muere coronel del Ejército herido en operación de EE. UU. para capturar a Maduro