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VIDEO | Frustrado secuestro en El Poblado: capturados padre e hijo que pretendían llevar a víctima a Segovia

Los capturados habrían abordado a la víctima en el sector del Parque de El Poblado, arrojándole una sustancia.

Noticias RCN

junio 13 de 2026
10:17 a. m.
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La Policía Nacional logró frustrar un secuestro en la comuna 14 de El Poblado y capturó en flagrancia a dos hombres, padre e hijo, señalados de participar en este hecho delictivo.

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La rápida reacción de una patrulla permitió salvaguardar la vida y la libertad de la víctima, quien estuvo a punto de ser trasladada al municipio de Segovia.

Patrulla evitó traslado de la víctima

Los hechos se registraron cuando uniformados observaron a un ciudadano aferrado a la puerta de un vehículo en movimiento mientras pedía ayuda. La alerta inmediata activó los protocolos de atención, logrando intervenir y detener a los presuntos responsables.

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Según las verificaciones, los capturados habrían abordado a la víctima en el sector del Parque de El Poblado, arrojándole una sustancia en el rostro para reducir su capacidad de reacción. Sin embargo, el elemento no produjo el efecto esperado, lo que permitió al ciudadano escapar y pedir auxilio.

Capturados con vehículo y elementos incautados

De acuerdo con la investigación preliminar, los implicados —de 46 y 25 años de edad— pretendían llevar a la víctima hasta Segovia para exigir dinero a sus familiares a cambio de su liberación.

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En el procedimiento fueron incautados cuatro teléfonos celulares, una bolsa con la sustancia presuntamente utilizada y el vehículo empleado en la acción criminal.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de secuestro y lesiones personales, mientras avanzan las actuaciones judiciales para esclarecer plenamente las circunstancias del caso.

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