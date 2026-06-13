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Presuntos responsables de millonario robo en Cartagena se lanzaron a una laguna para escapar de la Policía

La motocicleta en la que se movilizaban los presuntos responsables del hurto fue incinerada por varios ciudadanos.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

junio 13 de 2026
11:08 a. m.
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Una persecución registrada por las cámaras de seguridad terminó con la captura de dos presuntos delincuentes que intentaron huir tras cometer un millonario robo en el centro histórico de Cartagena.

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Uniformados de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a dos sujetos que, presuntamente, intimidaron con un arma cortopunzante a una pareja para despojarla de sus pertenencias.

Persecución en Getsemaní y captura en Chambacú

La denuncia ciudadana a la línea 123 permitió activar el seguimiento mediante cámaras CCTV de la Policía Nacional y Distriseguridad. Con apoyo de patrullas de vigilancia en el barrio Getsemaní, fueron identificados alias Juancho, de 23 años y nacionalidad extranjera, y alias Chirino, de 25 años, natural de Cartagena.

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Uno de los capturados se lanzó a la laguna de Chambacú intentando escapar del cerco policial, pero fue detenido con apoyo de la comunidad. La motocicleta en la que se movilizaban fue incinerada por varios ciudadanos.

Elementos recuperados y balance de resultados

Durante el procedimiento se recuperaron dos teléfonos celulares marca iPhone 17 Pro Max y una cadena de oro, avaluados en más de 20 millones de pesos, los cuales fueron devueltos a sus propietarios. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

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