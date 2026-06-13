Presuntos responsables de millonario robo en Cartagena se lanzaron a una laguna para escapar de la Policía

Una persecución registrada por las cámaras de seguridad terminó con la captura de dos presuntos delincuentes que intentaron huir tras cometer un millonario robo en el centro histórico de Cartagena.

Uniformados de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a dos sujetos que, presuntamente, intimidaron con un arma cortopunzante a una pareja para despojarla de sus pertenencias.

Persecución en Getsemaní y captura en Chambacú

La denuncia ciudadana a la línea 123 permitió activar el seguimiento mediante cámaras CCTV de la Policía Nacional y Distriseguridad. Con apoyo de patrullas de vigilancia en el barrio Getsemaní, fueron identificados alias Juancho, de 23 años y nacionalidad extranjera, y alias Chirino, de 25 años, natural de Cartagena.

Uno de los capturados se lanzó a la laguna de Chambacú intentando escapar del cerco policial, pero fue detenido con apoyo de la comunidad. La motocicleta en la que se movilizaban fue incinerada por varios ciudadanos.

Elementos recuperados y balance de resultados

Durante el procedimiento se recuperaron dos teléfonos celulares marca iPhone 17 Pro Max y una cadena de oro, avaluados en más de 20 millones de pesos, los cuales fueron devueltos a sus propietarios. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.