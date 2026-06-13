Juanfer Quintero pronostica cómo será el debut: el papel de James y el respeto por Cannavaro

Uno de los jugadores importantes de la Selección Colombia en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 es Juan Fernando Quintero, quien hace parte del grupo de los que lo están disputando por tercera ocasión.

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El talentoso volante hizo parte del Mundial Brasil 2014, cuando se reportó con gol en el segundo partido contra Costa de Marfil. Cuatro años después, fue clave en el debut, marcando el único tanto en la derrota contra Japón en Rusia 2018.

¿Cuántos goles ha marcado Juan Fernando Quintero en mundiales?

Su primera anotación en el certamen se dio el 19 de junio de 2014, cuando venció el pórtico que defendía Boubacar Barry. Aquel torneo acabó en cuartos de final contra Brasil.

En Rusia, Colombia comenzó perdiendo con el penal de Shinji Kagawa, pero Quintero puso el empate, aunque el partido acabó a favor de los asiáticos. La tricolor llegó hasta octavos de final, donde cayó por penales contra Inglaterra.

Colombia disputará en México el primer partido contra Uzbekistán el próximo 17 de junio. En diálogo con Noticias RCN, Quintero habló del encuentro y del entrenador del rival, el italiano Fabio Cannavaro, que supo ser campeón del mundo en 2006.

¿Cuándo debuta Colombia en el Mundial 2026?

“En los mundiales, el primer partido es muy importante y te guía a lo que va a pasar. (…) Tiene un mérito grandísimo estar en la Copa del Mundo y vamos a enfrentar a una selección difícil”, afirmó.

Con respecto a Cannavaro, el jugador de River Plate lo calificó como una leyenda del fútbol que le extenderá a sus dirigidos la obligación de dejar todo en el campo. Por eso, Colombia tiene que estar a la altura.

En más de 10 años con la tricolor, Quintero ha fortalecido su amistad, que viene desde la infancia, con James Rodríguez (también jugará su tercer Mundial).

“Personalmente, lo quiero mucho. Es amigo mío desde los 11 años y es alguien a quien admiro y quiero. Hemos compartido muchas situaciones por medio del fútbol. Es alguien que nos representa mucho, que ama su país y su camiseta. Para nosotros, es un privilegio contar con él”, describió.