Cayó banda que drogaba hombres para robarles millonarias sumas en Bogotá: todo quedó en video

Fueron enviadas a la cárcel tres personas que, por medio de aplicaciones de citas, habrían cometido robos en Bogotá por más de 130 millones de pesos.

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Marjedis María Morales Julio, Andrés Fabian Sandoval Padilla y Leidy Viviana Maturana Rivillas: estas tres personas se habrían articulado con el fin de ubicar a las víctimas, darles droga y luego llevarse el dinero.

Les ponían droga en el licor y comida para dejarlos indefensos

La investigación se centra en los últimos dos años, en los cuales presuntamente interactuaron con usuarios en las aplicaciones. Durante las conversaciones, habrían simulado tener interés sentimental por ellos.

Acto seguido, coordinaron citas en residencias de Bogotá. Sin que los hombres sospecharan, les dieron bebidas que tenían sustancias. Cuando ellos se las tomaban, terminaban en un estado de indefensión. Tras esto, robaban el dinero y otros objetos de valor.

Una víctima entregó impactante testimonio

Para el caso puntual de Maturana, se cree que supuestamente creó perfiles falsos con los que contactó a, al menos, cuatro extranjeros. Se estima que robó celulares y 47 millones de pesos.

La fiscal del caso reveló el testimonio de una víctima de Maturana: “Cuando le ofrece una copa de aguardiente, se toma el trago y siente un grumo. Mira la copa y tenía una sustancia blanca (…) Después se sintió mareado y ella intentó robarle la cadena de oro, pero no pudo”.

En medio del estado de indefensión, el hombre recordó que la hoy capturada guardó varias de sus cosas en una maleta. Si bien alcanzó a reaccionar, no evitó que ella escapara.

Ahora bien, Morales no solo habría suministrado licor intoxicado, sino también comida, como fruta infectada con sustancias. Con respecto a Sandoval, al parecer fue quien retiraba las millonarias sumas.

Las cámaras, además, grabaron el momento en el que una de las implicadas ingresaba a la residencia acompañada de uno de los hombres afectados. Minutos después, salió sola del recinto.