CANAL RCN
Colombia

Cárcel para estadounidense que viajó 33 veces a Colombia por encuentros sexuales con menores

Este hombre ofreció dinero a cambio de los encuentros sexuales. Desde su país también lo investigan.

Estadounidense capturado en Medellín.
Estadounidense capturado en Medellín. Foto: Fiscalía.

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
11:05 a. m.
Fue enviado a la cárcel un hombre originario de Estados Unidos que presuntamente arribó a Colombia en búsqueda de explotación sexual de menores.

RELACIONADO

Este hombre fue identificado como Stephen Paul Mueller. Al parecer, entre finales de 2022 y mayo de 2023, habría contactado a una menor de edad con el fin de sostener encuentros de índole sexual.

Estadounidense ofreció 500 mil pesos

Las pesquisas apuntan que Mueller convenció a la joven para que fuera al lugar en donde se estaba quedando en Laureles. En ese sitio, al parecer tuvieron relaciones sexuales, por las que el hombre le habría pagado 500 mil pesos.

Con esta información, las autoridades buscaron a este hombre y finalmente lo ubicaron en la capital antioqueña. Durante el operativo le incautaron dos celulares, un computador y dos memorias USB.

Tras la respectiva legalización, Mueller fue imputado por demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años. Además, un juez de control de garantías lo envió a prisión con medida de aseguramiento.

“El capturado viajaba a Medellín, donde contactaba a las víctimas a través de redes sociales, ofreciéndoles dádivas a cambio de encuentros sexuales en apartamentos arrendados”, declaró el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana.

Está siendo investigado en EE. UU.

En los dos últimos años, el estadounidense habría ingresado 33 veces a Colombia con el propósito de estos encuentros.

RELACIONADO

Tras la captura, se supo que las autoridades en Arizona (Estados Unidos) están adelantando una investigación contra él por turismo sexual. Además, cifras de la Policía apuntan que durante 2025 han sido capturados casi dos mil pedófilos en suelo colombiano.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, destacó la captura: “Contactaba a sus víctimas a través de redes sociales y ya había ingresado a Colombia en 33 ocasiones. Durante la investigación se evidenciaron abusos a dos menores de edad. Seguiremos sin tregua en la defensa de nuestros niños y niñas, con el respaldo de agencias nacionales e internacionales.”

