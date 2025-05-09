CANAL RCN
Colombia

Niña de 10 años era acosada por violador en Tocaima: la abusó en repetidas oportunidades

El abusador sexual de la menor la acechaba en los alrededores del colegio. Fue capturado y enviado a la cárcel.

Niña de 10 años terminó hospitalizada tras ser violada por un hombre que la acosaba
Foto: captura de video Noticias RCN / Fiscalía

Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
07:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas un juez envió a la cárcel a un hombre señalado de abusar sexualmente y de manera violenta a una niña de 10 años en Tocaima, Cundinamarca.

De acuerdo con la investigación que adelanta la Fiscalía, el hombre venía perfilando a su víctima desde hacía tiempo, acercándose en varias oportunidades al colegio en el que estudia la menor.

La niña había sido engañada por este hombre hasta convencerla de acompañarlo a una vivienda en la que la habría violado en repetidas oportunidades.

A la cárcel sujeto que abusó sexualmente a su sobrina política mientras dormía
RELACIONADO

A la cárcel sujeto que abusó sexualmente a su sobrina política mientras dormía

Así fue como violador engañó a su víctima, una niña de 10 años

Los aberrantes hechos ocurrieron el pasado 20 de agosto cuando un hombre, al parecer, bajo engaños, se habría ganado la confianza de la menor para abusarla.

Labores de policía judicial evidenciaron que el señalado abusador habría forzado a la menor para que lo acompañara a su domicilio donde la niña fue accedida carnalmente en tres ocasiones.

“Producto de las agresiones a las que fue sometida, la víctima debió ser hospitalizada por más de dos semanas pues presentaba graves afectaciones físicas”, dijo.

Cárcel para odontólogo que presuntamente abusó sexualmente a una menor durante consulta en Bogotá
RELACIONADO

Cárcel para odontólogo que presuntamente abusó sexualmente a una menor durante consulta en Bogotá

Violador no aceptó cargos y fue enviado a la cárcel

Un fiscal de Cundinamarca imputó a Kevin Eduardo Rivera Figueroa, como implicado en el abuso sexual de una niña de 10 años.

El hombre fue imputado por el delito de acceso carnal violento. El cargo no fue aceptado por el procesado, quien fue capturado por la Policía Nacional el pasado 4 de septiembre en Tocaima.

Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Detuvieron a presunto violador en serie que se hacía pasar por mototaxista en Soledad
RELACIONADO

Detuvieron a presunto violador en serie que se hacía pasar por mototaxista en Soledad

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

Asesinato de paseador de perros en Rionegro: señalado del crimen podría ir a prisión

Gustavo Petro

Lo que dijo el presidente Petro sobre el bombardeo de EE. UU. a embarcación venezolana

Estados Unidos

Petro cuestionó el viaje de alcaldes colombianos a Washington para evitar descertificación antidrogas

Otras Noticias

Selección Colombia

Jhon Durán y su reacción tras la clasificación de Colombia al Mundial de 2026 sin él

El delantero del Fenerbahçe de Turquía rompió el silencio luego de que no fuera convocado por el técnico Néstor Lorenzo.

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 5 de septiembre: último sorteo

Consulta los resultados de la Lotería de Medellín del 5 de septiembre de 2025 y descubre si eres uno de los ganadores del premio mayor.

Cuidado personal

¿Cómo prevenir el envejecimiento prematuro con el uso de células madre?

Nicolás Maduro

Estados Unidos aseguró que sobrevuelo de aviones venezolanos en el Caribe fue una provocación

Dayro Moreno

Ella es la expareja de Dayro Moreno: triunfa como modelo y empresaria