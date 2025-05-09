Niña de 10 años era acosada por violador en Tocaima: la abusó en repetidas oportunidades

En las últimas horas un juez envió a la cárcel a un hombre señalado de abusar sexualmente y de manera violenta a una niña de 10 años en Tocaima, Cundinamarca.

De acuerdo con la investigación que adelanta la Fiscalía, el hombre venía perfilando a su víctima desde hacía tiempo, acercándose en varias oportunidades al colegio en el que estudia la menor.

La niña había sido engañada por este hombre hasta convencerla de acompañarlo a una vivienda en la que la habría violado en repetidas oportunidades.

Así fue como violador engañó a su víctima, una niña de 10 años

Los aberrantes hechos ocurrieron el pasado 20 de agosto cuando un hombre, al parecer, bajo engaños, se habría ganado la confianza de la menor para abusarla.

Labores de policía judicial evidenciaron que el señalado abusador habría forzado a la menor para que lo acompañara a su domicilio donde la niña fue accedida carnalmente en tres ocasiones.

“Producto de las agresiones a las que fue sometida, la víctima debió ser hospitalizada por más de dos semanas pues presentaba graves afectaciones físicas”, dijo.

Violador no aceptó cargos y fue enviado a la cárcel

Un fiscal de Cundinamarca imputó a Kevin Eduardo Rivera Figueroa, como implicado en el abuso sexual de una niña de 10 años.

El hombre fue imputado por el delito de acceso carnal violento. El cargo no fue aceptado por el procesado, quien fue capturado por la Policía Nacional el pasado 4 de septiembre en Tocaima.

Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.