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Historial psiquiátrico y perfil del asesino de dos miembros de producción en Bogotá

Las autoridades revelaron el historial psiquiátrico del asesino de dos personas que trabajaban con reconocida producción televisiva.

Asesino
Foto: Cámara de seguridad

Noticias RCN

abril 21 de 2026
10:03 a. m.
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La investigación por el violento ataque ocurrido en la localidad de Santa Fe, en Bogotá, sigue arrojando nuevos elementos que permiten entender mejor lo sucedido. En las últimas horas, las autoridades dieron a conocer detalles del historial clínico de Josué Cubillos García, señalado como el responsable de la muerte de dos integrantes de una reconocida producción televisiva, en un hecho que ha causado conmoción en la ciudad.

Cubillos García, de 24 años y oriundo de Bogotá, también falleció el mismo día de los hechos en medio de la reacción de quienes presenciaron el ataque. Inicialmente, circularon versiones que lo vinculaban con población habitante de calle; sin embargo, estas fueron desmentidas tras las verificaciones oficiales.

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El joven vivía con su familia en el barrio Nuevo Muzú, en la localidad de Tunjuelito, contaba con estudios de nivel tecnólogo y estaba afiliado al sistema de salud en el régimen contributivo.

Un historial clínico que genera interrogantes

Las autoridades también confirmaron que el agresor tenía antecedentes en su historial psiquiátrico. Según información entregada por el comandante encargado del caso para Caracol Radio, Cubillos presentaba un diagnóstico relacionado con trastorno psicótico, asociado al consumo de sustancias psicoactivas, además de episodios de desorganización del pensamiento. Incluso, dentro de su valoración médica se contemplaba un diagnóstico diferencial de esquizofrenia.

Este panorama clínico no era nuevo. El joven había sido atendido en al menos cuatro ocasiones en centros especializados por situaciones relacionadas con su salud mental y el consumo de drogas. Además, se conoció que, previo a los hechos, existían antecedentes de comportamientos amenazantes hacia otras personas, lo que refuerza la preocupación sobre la falta de seguimiento efectivo en estos casos.

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La hipótesis detrás del ataque

La principal línea de investigación apunta a un episodio ocurrido un día antes del crimen. Cubillos García habría acudido al Instituto Roosevelt con la intención de solicitar una copia de su historia clínica. No obstante, al tratarse de una institución pediátrica y debido a inconsistencias en los números de identificación que proporcionó, el documento no pudo ser entregado.

Horas después, en circunstancias que aún se analizan, el joven habría confundido a una persona en las afueras del lugar con personal de seguridad, lo que habría detonado una reacción violenta sin previo aviso. Tras el primer ataque, otros miembros del equipo de producción intentaron intervenir, momento en el que uno de ellos también fue agredido fatalmente.

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En medio del caos, varios presentes reaccionaron y dieron muerte al agresor. Este hecho ahora es materia de análisis judicial, ya que la defensa de los involucrados sostiene que actuaron bajo el principio de legítima defensa, argumento que deberá ser evaluado por las autoridades competentes.

El caso abre nuevamente el debate sobre la atención en salud mental, los mecanismos de prevención y la capacidad institucional para evitar que situaciones de este tipo terminen en tragedia.

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