Carlos Caicedo cuenta por qué sigue en la carrera presidencial y cómo quedó su relación con Gustavo Petro

En Fuera del Set, José Manuel Acevedo habló con el exgobernador y candidato presidencial Carlos Caicedo sobre seguridad, su relación con el presidente Gustavo Petro y su propuesta de pagar a los jóvenes por estudiar.

¿Cómo están hoy las relaciones con el presidente Gustavo Petro?

Bueno, como la tiene la mayoría de los colombianos, deseando, como siempre debe ser, que al presidente le vaya bien, máxime si votaste por él.

Aunque, por supuesto, encontrando una muy fuerte disociación entre lo que se prometió y lo que se ha hecho.

¿Para usted es una decepción lo que pasó con Petro?

Pienso que fue el inicio de un proceso de cambio, la gente ha conocido un modelo de izquierda, pero pues hay distintas izquierdas.

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Por supuesto ha habido avances, pero Colombia tiene que avanzar mucho más para superar la desigualdad, la pobreza y la violencia que siguen siendo signos característicos del país.

¿Qué le hace pensar que a estas alturas un candidato como Carlos Caicedo pueda tener alguna opción real y seguir insistiendo en una candidatura que no aparece de primera en las encuestas?

En la historia de Colombia muchas candidaturas que estaban abajo en las últimas semanas logran situarse arriba porque las encuestas son una fotografía de momento, pero esto va variando en la medida en que la gente va conociendo la historia de los candidatos, su trayectoria, sus resultados y sus propuestas.

(...) No hay foros y no hay debates porque algunos candidatos no quieren ir y es su deber y su obligación que el país conozca lo que propone. Tenemos propuestas muy importantes como que te pagamos por estudiar para superar la falta de oportunidades de la juventud colombiana.

¿Cuál sería una propuesta que defina la candidatura de Carlos Caicedo?

Sin duda alguna hay que buscar darles oportunidades a los jóvenes Colombia. Lo que estamos proponiendo nunca se ha hecho en Colombia y sería el primer salario educativo de Latinoamérica y de la historia del país, reconocer que estudiar es un trabajo y al hacerlo pagarle a los estudiantes y a sus familias por estudiar para que no deserten porque la deserción significa jóvenes a la guerra, jóvenes al reclutamiento forzado, al narcotráfico, a la delincuencia, a la drogadicción, al intento de suicidio, a la migración, a la falta de productividad y capacidades que Colombia tiene que generar a través de su juventud.

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Medio salario a los que no se han alfabetizado, que son cerca de 1.800.000 personas, medio salario a los jóvenes de grado 10 y 11 porque ahí deserta el 50% y la mayoría va a la informalidad económica o a la delincuencia común.

¿Cuál es la propuesta clave en materia de seguridad que haría Carlos Caicedo?

Tiene que haber un gran acuerdo nacional para establecer cuál es el modelo de seguridad que requiere Colombia. La paz total es evidente que fracasó, 14.500 homicidios el año pasado, la tasa más alta en 10 años, 26 homicidios por cada 100 niños, el reclutamiento forzado de centenares de niños, el drama humanitario de 100.000 personas en el Catatumbo o en Cauca, prueban que ese modelo no funcionó.

Nosotros propondremos sacar a los jóvenes de la guerra con el salario educativo, con la transferencia monetaria a las familias más pobres, inversión social en los territorios que históricamente son los teatros de operaciones de la violencia.

¿Bajo qué lupa socioeconómica, a qué jóvenes le vamos a pagar para que esto se vuelva una estrategia que impulse a los jóvenes a crecer profesionalmente desde el amor a la academia, pero sin que se vuelva una estrategia asistencialista? : pregunta Ana María Torres, abogada, feminista y activista por el derecho de las mujeres.

Nuestro proyecto es lograr incorporar en el sistema educativo desde el preescolar hasta los posgrados a todos los jóvenes en edad de estudiar. Y empiezo por los posgrados. Maestrías y doctorados en Colombia en las universidades públicas, deben ser gratuitas, ya hay gratuidad en pregrado, ¿por qué no en posgrado?

Entonces, lo que tenemos que hacer es un gran acuerdo nacional. El gran acuerdo nacional: Gobierno Nacional, gobiernos territoriales, sector público, sector privado, gobierno y ciudadanía porque si esta es la apuesta más importante para el país, todos tendremos que contribuir y tendremos que empezar a reorganizar el gasto.

Hay muchos gastos suntuarios, hay que recortarlos. Habrá que eliminar entidades que no sirven para nada, pero además podremos redirigir impuestos que hoy tenemos como el 4X1.00, inclusive parte del IVA. De manera que, inclusive, si hay que establecer una nueva reforma tributaria sería en los sectores económicos de mayores ingresos que a la postre se verían favorecidos con un talento humano calificado para las nuevas industrias que tendría Colombia.