Sondra Macollins dice por qué siendo la candidata anónima quiere ser presidenta de Colombia

En Noticias RCN los candidatos a la Presidencia exponen sus propuestas. A un mes de la primera vuelta, en Fuera del Set, José Manuel Acevedo habló con Sondra Macollins una abogada que logró reunir más de un millón de firmas para participar en la carrera por llegar a la Casa de Nariño.

Habla de sus propuestas, por qué una mujer debería llegar a la Presidencia y cómo con la tecnología busca cambiar las cosas en Colombia.

¿Quién es Sondra Macollins?

Sondra es la candidata anónima porque no tengo partidos políticos, de hecho, estoy promoviendo el primer partido digital en Colombia porque creo en la tecnología como la vía de salvación para la Nación. Tampoco tengo ningún gamonal, ningún padrón, ningún padrino político apoyándonos.

Esta candidatura la he hecho con la ayuda de la gente, de los que están indecisos de los que dicen: 'necesitamos algo diferente'. Recogimos 1.131.000 firmas de verdad para llegar a la Registraduría y nos dieron nuestro aval y aquí estamos dando la pelea.

En una propuesta, cuéntele a la gente por qué no se parece a todos los otros que están en el tarjetón

Voy a decir tres propuestas. Una, eliminemos las gobernaciones. No sirven para nada, son un peaje para el desarrollo del municipio. Necesitamos que el dinero llegue directamente al municipio, al barrio donde está la solución, no que pase por la Gobernación, que además es el 20% del presupuesto del sistema general de participación, el 80 se queda en Bogotá. Desafortunadamente eso solo llega los alcaldes de la línea del gobernador, eso lo tenemos que acabar.

Dos, vamos a reducir el Congreso en un 33%. Entre estas dos cosas nos ahorramos 100 billoncitos de pesos que aparte le pueden llegar a cada uno de los municipios sin importar la categoría, obviamente dependiendo de la población así mismo es el recurso y así vamos a darle solución a la gente en educación, salud, agua potable, cosas básicas que todavía estamos resolviendo en el país o en el derecho humano que estamos viviendo, que es de cuarta generación, que es la conectividad. El 60% de la zona rural de Colombia está totalmente desconectada y eso ya es un derecho humano, no es no es un lujo, es una urgencia y una necesidad.

¿Por qué es el momento de una mujer en esta elección?

Es un país donde la mayoría somos mujeres, somos 26 millones de mujeres, lo lógico es que la mitad del tarjetón fueran mujeres y somos por lo menos el 51% de la población. Entonces, Colombia está preparada, pero no solamente Colombia, no, las mujeres estamos preparadas, ya estamos en todos los ámbitos.

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Hoy día vemos CEO en todas las empresas de tecnología, mujeres a nivel mundial y países como Japón, que históricamente ha sido machista, pues ya tienen primera ministra mujer, eso es histórico. Creo que estamos preparados y no solo es una preparación, es una necesidad.

¿Cómo recuperar la confianza y cómo incentivar la participación entre los jóvenes? : pregunta Andrés Felipe García de18 años y estudiante de quinto semestre de ciencia política y el consejero más joven a nivel nacional.

¿Por qué no votan? porque no se sienten identificados en ninguna propuesta. Yo no les voy a prometer, yo los estoy invitando a construir juntos un nuevo país, el país que merecemos del siglo XXI, que ya deberíamos estar en él porque la tecnología se usa para unas cosas, pero pareciera que para el Estado pasa por encima o no le conviene meterles tecnología o simplemente es una ignorancia que tienen la mayoría de los políticos.

¿Cuál es mi lenguaje con los jóvenes? Vamos a poner tecnología, el guardián digital donde tu voto cuenta y tu opinión cuenta en tiempo real con la inteligencia artificial, con blockchain, que para los adultos es un tema como que van a acabar con el país, al contrario, es la forma de ejercer un verdadero liderazgo con veeduría digital en tiempo real.

Nosotros estamos llegándole a 2.5 millones de jóvenes que son los ‘ninis’ que ni estudian ni trabajan, pero no porque no quieran, es porque realmente perdieron el propósito, un propósito que no existe porque la educación que tenemos es del siglo XIX, ni siquiera del siglo pasado y frustramos a nuestros jóvenes que los metemos en una cajita y salen salchichas todos con lo mismo. Eso también necesita actualización.

Vamos a cambiar las cosas con tecnología para que sea un país verdaderamente inclusivo y me vas a ayudar a alfabetizar digitalmente a los adultos mayores en los pueblos que necesitan tecnología para que los revise el médico, para que les llegue la información a tiempo y para que sean visibilizados.