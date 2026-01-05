Aparatoso accidente en México deja más de 10 muertos: autobús turístico se volcó e incendió

Este viernes 1 de mayo se presentó un grave accidente en México. Al menos 11 personas murieron y más de 20 quedaron heridas.

El hecho se presentó cuando un autobús que se dirigía hacia un balneario en Nayarit, noroeste de México, se volcara e incendiara. Las imágenes conocidas en redes sociales son impactantes.

11 heridos y más de 20 lesionados

De acuerdo con lo mencionado por las autoridades, el destino del vehículo era El Manto, un parque acuático bastante concurrido. En cuanto a los heridos, fueron trasladados al hospital de Amatlán de Cañas.

El autobús partió desde Jalisco y el siniestro se dio en una zona rural alejada, a la altura de la comunidad de Pie de la Cuesta. El gobierno del estado informó que se activaron los protocolos de atención y coordinación interinstitucional.

Para ello, se ha contado con el apoyo del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Protección Civil, Cruz Roja, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa.

Identifican a cinco víctimas mortales

Además, se supo que en el autobús viajaban 41 personas. Seis de las víctimas mortales fallecieron en el accidente y cinco más en el hospital. El reporte más reciente detalló que 18 heridos están en los centros médicos de Jalisco, dos fueron trasladadas al ISSSTE La Cantera, en Tepic; y uno en estado grave fue llevado a Tala.

Las personas muertas que hasta ahora han sido identificadas son: Margarita Gutiérrez Villegas, Alejandro Lozano Morales (de 47 años y originario de Guadalajara), Mario Reyna Chávez, Paola Núñez Flores (de 33 años) y Martha Gutiérrez (de 62 años). Los lesionados son provenientes de Tlaquepaque, El Salto y Guadalajara.

“Al momento, no se reportan personas lesionadas hospitalizadas en Amatlán de Cañas; únicamente permanecen en esa localidad los cuerpos de las cinco personas fallecidas en el hospital, en proceso de atención por la fiscalía general de Nayarit”, explicó la administración local.