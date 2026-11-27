El exgobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, fue retenido por la Guardia Civil Española en un puesto de policía de la isla de Lanzarote, España, en cumplimiento de una notificación roja de Interpol solicitada por la Fiscalía General de la Nación para hacer efectiva una orden de captura expedida en su contra el pasado 9 de septiembre de 2026.

De acuerdo con la información suministrada por el ente acusador, Caicedo es investigado por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento.

La Fiscalía indicó que los hechos atribuidos al exmandatario fueron denunciados el pasado 2 de julio. Para ese momento, según el organismo judicial, el hoy requerido por las autoridades ya habría salido del país.

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