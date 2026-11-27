Una nueva acción violenta sacudió el departamento de Norte de Santander en las últimas horas, cuando dos miembros de la Policía Nacional resultaron gravemente heridos tras la activación de un artefacto explosivo en el sector de Agualinda, municipio de Los Patios.

Atentado contra policías en Los Patos, Norte de Santander

RELACIONADO Norte de Santander pide mayor pie de fuerza para combatir a los grupos armados ilegales tras atentado en Tibú

Los uniformados identificados como Jefferson Zabala y Heidy Osorio se encontraban realizando labores de verificación de un cuerpo que había sido reportado en la zona, cuando se produjo la detonación del explosivo. El incidente ocurrió mientras los agentes cumplían con el procedimiento de inspección del lugar.

Según información preliminar, ambos policías sufrieron lesiones de gravedad como consecuencia de la explosión. Tras el ataque, fueron trasladados de manera inmediata a un centro de asistencia médica donde continúan recibiendo atención especializada.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles específicos sobre el estado de salud actual de los uniformados ni sobre la naturaleza exacta de sus heridas.

Lanzan explosivos contra comando de Policía de Norte de Santander

Cabe mencionar que este nuevo acto se registra tan solo días después de otro violento atentado con drones contra el Comando de Policía de Norte de Santander.

Los hechos se registraron el pasado 23 de noviembre en Cúcuta. Las detonaciones, registradas en el barrio Tasajero, ocasionaron daños en viviendas y un hotel cercano, además de dejar sin servicio de energía eléctrica a buena parte del sector.

De acuerdo con los reportes conocidos, al menos tres artefactos explosivos fueron lanzados desde aeronaves no tripuladas. Una de las viviendas afectadas sufrió daños considerables y sus habitantes tuvieron que ser evacuados para recibir atención médica.

El hecho representa el segundo atentado contra esta instalación policial en menos de tres meses, luego del ataque del pasado 1 de agosto, que dejó 11 personas heridas.