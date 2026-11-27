La Selección Colombia Sub-17 enfrenta este viernes 27 de noviembre a Serbia en la última fecha de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2026. El partido comienza a las 8:00 a. m. (hora colombiana) y se puede ver en vivo por la señal del Canal RCN y sus plataformas digitales.

El equipo dirigido por Fredy Hurtado ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final, pero tiene un objetivo pendiente: terminar como líder del grupo L. Para conseguirlo, buscará cerrar esta primera ronda con una nueva victoria frente a un rival que también llega con puntaje perfecto.

¿A qué hora juega Colombia vs. Serbia y dónde verlo en vivo?

El compromiso corresponde a la tercera jornada del grupo L y se disputa en el campo 9 del complejo deportivo Aspire Zone, en Doha, Qatar.

Estos son los datos para seguir el encuentro:

Partido: Colombia vs. Serbia.

Fecha: viernes 27 de noviembre de 2026.

Hora: 8:00 a. m., hora colombiana.

Torneo: Mundial Sub-17 de Qatar 2026.

Jornada: tercera fecha del grupo L.

Transmisión: Canal RCN, Fútbol RCN HD2, aplicación del Canal RCN y YouTube de Deportes RCN.

¿Qué necesita Colombia para quedarse con el primer lugar?

La Tricolor llega a este encuentro después de vencer 2-1 a Japón en su debut y superar 2-0 a Honduras en la segunda jornada. Con esos resultados sumó seis puntos y aseguró anticipadamente su presencia en la siguiente ronda.

Serbia también ganó sus dos primeros partidos: derrotó 2-0 a Honduras y luego venció 1-0 a Japón. Por eso, ambos seleccionados llegan a la última fecha con el mismo puntaje y una diferencia de gol de +3.

El resultado de este viernes definirá quién termina en la primera posición. A Colombia le sirve ganar o empatar para conservar el liderato, mientras que una derrota le daría a Serbia la posibilidad de quedarse con ese puesto.

¿Qué viene para la Selección Colombia después de este partido?

Con el tiquete a los dieciseisavos de final en el bolsillo, el combinado nacional espera conocer a su próximo rival en el Mundial. La posición que ocupe en el grupo será importante para establecer el cruce de la primera ronda de eliminación directa.

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Por ahora, el reto inmediato es Serbia. Colombia quiere mantener su buen rendimiento, cerrar la fase de grupos sin derrotas y llegar fortalecida a una instancia en la que cada partido será definitivo.