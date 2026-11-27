El Senado de Argentina aprobó por unanimidad una nueva ley para combatir la ludopatía, con especial atención al crecimiento de las apuestas en línea y los riesgos que estas representan para niños y adolescentes.

Congreso argentino aprueba ley para combatir la ludopatía

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La iniciativa obtuvo 72 votos a favor y establece una serie de restricciones que deberán cumplir las plataformas de juego en todo el territorio nacional.

La legislación busca dificultar el acceso de los menores de edad a las casas de apuestas virtuales, una práctica que, aunque ya estaba prohibida para esta población, encontraba diferentes mecanismos para evadir los controles.

Además, contempla limitaciones a algunas de las fuentes de financiación utilizadas para realizar apuestas.

Otro de los puntos centrales de la norma es la prohibición de patrocinios de empresas de apuestas a clubes deportivos, deportistas e influenciadores.

La medida tendría repercusiones en el fútbol argentino, donde varios equipos mantienen acuerdos comerciales con estas compañías. Uno de los casos es el de Boca Juniors, que tiene como patrocinador a la casa de apuestas Betsson.

La presión de la Iglesia y la visita del papa León XIV

La aprobación de la iniciativa se produjo después de permanecer estancada durante cerca de dos años. El proyecto había recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados en noviembre de 2024, pero no había avanzado en el Senado, situación que amenazaba con obligar a reiniciar todo el trámite legislativo.

El debate volvió a tomar fuerza luego de que el episcopado argentino enviara una carta a los congresistas en la que pidió evitar que la propuesta se hundiera. En el documento, los representantes de la Iglesia católica advirtieron sobre las consecuencias del juego compulsivo entre los jóvenes y señalaron que dejar caer la legislación significaría ser cómplices de "esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes".

El pronunciamiento se conoció pocos días antes de la visita del papa León XIV a Buenos Aires, un acontecimiento que congregó a millones de personas y que también contribuyó a reactivar la discusión alrededor de la problemática.

Después de la votación, la senadora oficialista Patricia Bullrich propuso que la legislación llevara el nombre de Ley León XIV, en reconocimiento al impulso que recibió el proyecto durante los días previos a la llegada del pontífice.

"Como realmente la venida del papa nos abrió el corazón a todos, nos encontramos, vimos millones de argentinos en las calles, me gustaría proponerle a este cuerpo que llamemos a esta ley Ley León XIV", manifestó la legisladora.

Aumentaron las consultas por juego compulsivo en Argentina

Las cifras oficiales también reflejan la dimensión de esta problemática en el país. De acuerdo con los últimos datos de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, durante 2025 las consultas relacionadas con el juego compulsivo aumentaron un 27 % frente a las registradas en 2024.

Con esta nueva legislación, Argentina busca establecer reglas comunes para las plataformas de apuestas y fortalecer las medidas de prevención frente a la ludopatía.

Aunque las disposiciones están dirigidas a la población en general, uno de sus principales objetivos es proteger a los menores de edad de los riesgos asociados al acceso temprano a los juegos de azar.