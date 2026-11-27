Son impactantes las imágenes que revelan detalles del secuestro que mantuvo a 87 personas retenidas durante 17 horas en un almacén Éxito de Cartagena.

Revelan videos inéditos del secuestro en Exito de Cartagena

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Videos captados con cámaras espía y un dron muestran minuto a minuto el comportamiento de los secuestradores y el operativo de rescate de las fuerzas especiales.

Las grabaciones evidencian cómo dos de los captores se reunieron para abrir una botella y consumir lo que, según los agentes que los vigilaban, habría sido whisky. Las imágenes muestran a uno de ellos sirviendo en un vaso mientras los 87 rehenes vivían momentos de angustia extrema.

Otras imágenes muestran cómo se vivieron las primeras horas del día y revelan que los delincuentes portaban uniformes negros de uso privativo de la Fuerza Pública, cascos y chalecos de intendencia con las inscripciones "Policía" y "Armada".

En las grabaciones se observa cómo sometieron a cinco rehenes mientras otras víctimas continuaban llegando a la bodega del almacén. Durante todo el cautiverio portaron armas que posteriormente fueron identificadas como de fogueo y traumática.

El material captado por un dron de las autoridades registró el momento previo al ingreso de los uniformados a las instalaciones del lugar. Un grupo de fuerzas especiales urbanas accedió sigilosamente por la parte trasera del establecimiento, sin ser detectado por las cámaras de televisión.

Las imágenes aéreas muestran el instante en que los rehenes se lanzaron al piso ante la presencia de los agentes. Un rehén de camisa blanca aparece tirándose al suelo al toparse de frente con los uniformados, quienes continuaron registrando el sitio en busca de explosivos y hombres armados.

El dron también captó mesas con alimentos consumidos por quienes permanecieron en cautiverio. Tras la legalización de los dos capturados, la Policía incautó las armas de fogueo y juguete, los falsos explosivos y el material de intendencia utilizado durante el secuestro.

Los chats entre los secuestradores y las autoridades

La Fiscalía reveló durante la audiencia que los secuestradores se comunicaron utilizando el teléfono celular de uno de los rehenes liberados. En los mensajes escribieron: "Oren por nosotros" y amenazaron: "Ojo que hay alguien en el techo, no queremos interferencias o ¿no valoran la vida de las personas que están acá adentro?".

Según las autoridades, los capturados tomaron ropa del almacén y al verse atrapados por la fuerza pública, intentaron fugarse por la parte trasera del establecimiento.