Un celular a mitad de precio o una oferta que vence en minutos pueden hacer que cualquiera compre de afán.

Para este Black Friday del 27 de noviembre, el Ministerio TIC alertó sobre el uso de páginas falsas, mensajes inesperados y descuentos exagerados para engañar a compradores y obtener sus datos bancarios o quedarse con su dinero.

La advertencia llega en un momento en que cada vez más colombianos compran por internet. En 2025 se registraron 684,6 millones de compras en línea, un 19,9 % más que en 2024, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.

¿Cómo detectar una oferta falsa en Black Friday?

Si recibe una promoción por mensaje o ve un anuncio que le genera dudas, busque la tienda directamente en el navegador o abra su aplicación oficial. Revise que la dirección web esté bien escrita. Una página falsa puede copiar el logo y las fotos de un comercio conocido.

Compare el precio con el de otras tiendas y revise las calificaciones del vendedor, sus datos de contacto y las condiciones de entrega, garantía y devolución. Si le exigen transferir de inmediato a una cuenta personal para conservar el descuento, detenga la compra y confirme la oferta con el comercio.

¿Qué revisar antes de pagar por internet?

Use los medios de pago oficiales y confirme el valor y el destinatario antes de autorizar la operación. Evite hacer compras desde una red Wi-Fi pública.

Si alguien se presenta como asesor, no le entregue contraseñas, claves dinámicas, códigos de seguridad ni fotos de su tarjeta, aunque diga que los necesita para validar el pedido.

¿Dónde reportar una estafa digital en Colombia?

Guarde el comprobante y la confirmación del pedido. Active las alertas bancarias y la verificación en dos pasos en su correo y aplicaciones de compra. Si aparece un cobro que no reconoce, comuníquese de inmediato con su entidad financiera.

También puede reportar ofertas sospechosas o fraudes en caivirtual.policia.gov.co o llamar al 323 273 3411, la línea del Centro Cibernético Policial.