Avanza el proceso judicial por el crimen del profesor universitario Neil Felipe Cubides, de 54 años, cuyo caso conmocionó al país tras ser reportado como desaparecido en el norte de Bogotá y posteriormente hallado sin vida y calcinado en una zona rural de Usme.

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En desarrollo de las audiencias conocidas en primicia por Noticias RCN, la Fiscalía presentó el escrito de acusación contra los cuatro hombres señalados de participar en el secuestro, homicidio y posterior incineración de la víctima.

Los procesados son Arnold Esteban Páez, alias Pecueca; Álvaro Andrés Gómez, alias Cabezón; Michael Andrés Chitiva, alias Chirry; y Sergio David Vásquez, alias Pipón. Todos permanecen privados de la libertad y enfrentan cargos por homicidio agravado, secuestro extorsivo y hurto calificado.

Un recorrido en taxi que terminó en tragedia

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el profesor Cubides abordó un taxi en Bogotá, pero durante el trayecto los hoy acusados habrían modificado la ruta del vehículo para llevar a cabo el secuestro.

Según la hipótesis del ente acusador, la víctima fue intimidada y agredida físicamente con el propósito de obligarla a entregar las claves de sus productos financieros. Durante el cautiverio, los señalados habrían ejercido violencia para acceder a sus cuentas y recursos económicos.

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En la audiencia se expuso que la causa de muerte fue asfixia derivada de compresión en el cuello por estrangulamiento, lo que habría ocasionado el fallecimiento del docente tras las agresiones.

El intento por borrar las evidencias

La Fiscalía también señaló que, después de la muerte de Cubides, los implicados habrían trasladado su cuerpo hasta la vereda Los Ocho, en la localidad de Usme, donde presuntamente lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego para intentar eliminar cualquier rastro del crimen.

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Durante la diligencia judicial, el ente acusador sostuvo que la violencia atribuida a alias Pipón y alias Chirry tuvo como finalidad infligir dolor a la víctima para doblegar su voluntad y obtener acceso a sus productos financieros.

Mientras avanza el proceso penal, los cuatro acusados han optado por ocultar sus rostros y permanecer fuera de las cámaras durante las audiencias en las que deberán responder por uno de los casos criminales que más impactó a la capital en los últimos meses.