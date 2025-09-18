Reunión entre Galán y Petro sobre Hospital San Juan de Dios: ¿En qué quedaron?

En una reunión sostenida este jueves 18 de septiembre, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el presidente Gustavo Petro abordaron temas clave para la ciudad, entre ellos la recuperación del emblemático Hospital San Juan de Dios y el avance del proyecto Regiotram del Norte.

Alcalde Galán se reunió con el presidente Petro sobre Hospital San Juan de Dios

Uno de los puntos centrales del encuentro fue el futuro del complejo hospitalario San Juan de Dios, un bien de alto valor histórico y patrimonial para Bogotá y el país.

Galán destacó que, pese a las diferencias históricas entre el Gobierno Nacional y el Distrito frente a las rutas para su restauración, el encuentro permitió avanzar en un diálogo constructivo.

“Estamos buscando alternativas que permitan cumplir con la misión de recuperar el hospital, sin comprometer ni el patrimonio de la ciudad ni los intereses del Distrito o de la Nación”, aseguró el mandatario local.

Si bien aún no se ha definido una fórmula concreta para la intervención del complejo, Galán reiteró que se están evaluando opciones de manera conjunta.

“Creo que hoy avanzamos en un diálogo para analizar las alternativas que permitan cumplir esa misión (…) Entonces, caminamos en el sentido de buscar fórmulas y seguiremos trabajando. Todavía no hay una fórmula específica que vamos a utilizar, pero estamos analizando las alternativas que permitan avanzar en la recuperación de todo ese complejo”, agregó Galán.

Sobre la reconstrucción de la torre central del hospital, tema que recientemente fue mencionado por el presidente Petro, el alcalde aclaró que existe una orden judicial que permite al Distrito facilitar los estudios necesarios para evaluar el estado de esta estructura. Sin embargo, subrayó que esa disposición no autoriza aún la ejecución de obras.

“Estamos cumpliendo con esa orden judicial, como parte del compromiso que tenemos de avanzar en la recuperación del complejo, siempre respetando los marcos legales y el patrimonio histórico de Bogotá. Eso todavía no está, es solamente una orden judicial que nosotros desde el distrito estamos obviamente cumpliendo para garantizar que se avance en la recuperación del complejo”, añadió.

Además del tema hospitalario, la reunión abordó el proyecto de movilidad regional Regiotram del Norte, también conocido como el Tren de Zipaquirá. Galán anunció que sostendría una reunión con el gobernador de Cundinamarca para revisar los estudios de factibilidad del proyecto.

“El objetivo es construir un acuerdo que nos permita avanzar en un sistema ferroviario que no solo beneficie a Bogotá, sino que tenga impacto regional y se articule con la visión del Gobierno Nacional de fortalecer la red férrea en el centro del país”, finalizó el alcalde.