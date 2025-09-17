La multa que le podría caer si arroja basura en las calles de Bogotá

Las autoridades de Bogotá han intensificado su lucha contra el arrojo de basura en espacios públicos, una problemática que afecta la limpieza y el bienestar de la ciudad.

A partir de ahora, quienes sean sorprendidos dejando basura en las calles o en lugares no autorizados se enfrentarán a una contundente multa por arrojar basura en Bogotá, una sanción económica que busca generar conciencia y promover un cambio de cultura en la ciudadanía.

La estrategia de la Alcaldía de Bogotá para fortalecer la gestión de residuos

La nueva estrategia de la Alcaldía Mayor se basa en tres pilares fundamentales. El primero es un aumento significativo en la capacidad de recolección de residuos, que ahora llega a 300 toneladas diarias, una cifra muy superior a la anterior.

El segundo es un enfoque pedagógico, que incluye campañas de concientización para educar a los ciudadanos sobre la importancia de una correcta disposición de los desechos.

Y el tercer pilar, y quizás el más drástico, es la aplicación estricta del Código de Policía, con sanciones severas para quienes no acaten las normas.

Multa por arrojar basuras en espacio público en Bogotá

De acuerdo con el Código de Policía, la sanción por disponer de manera inadecuada residuos y escombros en el espacio público asciende a $759.200 pesos.

Este monto es una de las herramientas más fuertes que tiene la administración para combatir la insalubridad y la contaminación en la capital.

El objetivo no es solo castigar, sino también disuadir a los ciudadanos de cometer estas malas prácticas.

Adicionalmente, la administración ha facilitado un nuevo canal para que la ciudadanía sea parte activa de la solución.

A través de la Línea 195, en la opción 8, cualquier persona puede reportar el abandono de escombros, consultar horarios de recolección de basuras o incluso solicitar servicios como poda de árboles.

Esta herramienta busca empoderar a los ciudadanos para que ayuden a las autoridades a identificar y sancionar a quienes no respetan las normas. En definitiva, el mensaje es claro: si no se cambia la actitud, la multa por arrojar basura en Bogotá será una realidad ineludible.