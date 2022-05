“Han dicho que soy parte de un complot”: Ospina sobre renuncia a la Comisión de la Verdad

Noticias RCN habló en exclusiva con Carlos Ospina, militar retirado, quien este lunes, 2 de mayo, después de cuatro años como comisionado de la verdad, renunció a la entidad de manera irrevocable e inmediata.

“Ya no hay espacio para mí, porque dentro de la Comisión de la Verdad hay un señalamiento, estigmatización, sobre mí, me han dicho que soy parte de un complot, que yo entré a la comisión a hacer inteligencia, que yo quiero dañar la Comisión de la Verdad, porque mi verdad es diferente a la que presentan ellos”, dijo en primer lugar Carlos Ospina.

#Exclusivo | “Ya no hay espacio para mí. Dentro de la Comisión de la Verdad hay un señalamiento, una estigmatización, en mi contra. Me han dicho que soy parte de un complot”: comisionado Carlos Ospina sobre su salida de la entidad. pic.twitter.com/VFJEoK88cC — Noticias RCN (@NoticiasRCN) May 3, 2022

Asimismo, Ospina denunció que no lo dejaron trabajar con gente de confianza, son personas capacitadas para ejercer su función, por el simple hecho de ser militares. Manifestó que los otros comisionados sí trabajaron con personas que habían estado dentro del conflicto armado, específicamente con grupos armados al margen de la ley.

“En la Comisión hay personas que han estado en grupos armados, tanto en la parte política como armada, y a ellos no les dijeron nada”, dijo.

Y añadió: “Yo estaba acotando todos estos informes para presentarle al pueblo colombiano la verdad de esas personas que no han sido escuchadas. Vemos que los empresarios, que los ganaderos, que las fuerzas militares, no se estaban recogiendo los datos. Si no lo hago yo y no soplo todo este informe sobre lo que no están diciendo los otros… Lo cogí como bandera”.

Informe de la Comisión de la Verdad interfiere en proceso electoral

Ospina aseguró que el informe de la Comisión de la Verdad sí está interfiriendo en el proceso electoral, al señalar que solo se está responsabilizando al Estado y las fuerzas armadas, y no a todos los actores de un conflicto armado.

“Sí, por una razón muy sencilla. Cuando la responsabilidad de un conflicto armado es netamente del Estado y sus fuerzas militares, pero se deja aparte los otros actores de la convivencia, se le está dando razón política a un sector”, precisó.