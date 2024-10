Carlos Vives reveló el último gran recuerdo que tiene con Egidio Cuadrado, su icónico acordeonero

Egidio Cuadrado, el compadre de Carlos Vives y su icónico acordeonero desde 1985, falleció en la madrugada del 21 de octubre, en la Clínica Universitaria Colombia de Bogotá. El maestro de ese instrumento, que dejó una huella que perdurará a lo largo de la historia en el vallenato, estaba internado desde hace varios días a causa de un problema pulmonar y, a pesar de los esfuerzos de los especialistas, no resistió y partió del mundo terrenal a sus 71 años.

“Con profundo dolor, la Clínica Universitaria Colombia se permite informar a la opinión pública que ha fallecido en nuestra institución el artista vallenato Egidio Cuadrado”, afirmó la entidad médica en un comunicado.

“Todos y cada uno de nuestros profesionales nos unimos al dolor que embarga a los colombianos por la pérdida de este gran músico que dedicó su vida a la difusión y conservación del vallenato… Su legado permanecerá en la memoria de todos aquellos que disfrutaron y admiraron su talento”, añadieron.

Además, tras la confirmación del deceso, Carlos Vives expresó un profundo dolor y manifestó que “murió La Provincia”, la agrupación musical en la que él estuvo durante décadas junto al acordeonero que es un emblema del vallenato.

Igualmente, el cantautor colombiano contó en Noticias RCN lo que significa Egidio Cuadrado en su vida, cómo lo recordará y cuáles fueron sus enseñanzas más significativas durante todos los años que compartieron.

¿Cuál es el último gran recuerdo que le queda a Carlos Vives de Egidio Cuadrado?

“Tengo muchos recuerdos, desde los más difíciles despidiéndonos, hasta ese último viaje que hicimos por las provincias de Padilla para grabar nuestro especial “Regreso a Escalona”, que era un sueño de él para volver a cantar”, expresó con mucho sentimiento Carlos Vives.

Quiero quedarme con ese momento que renació después de un momento muy difícil por el covid y la pandemia. Ese fue un instante en el que le robamos un poquito al tiempo y volvimos a ser los que fuimos hace treinta y tantos años.

¿Con la ausencia de Egidio Cuadrado se acaba La Provincia?

Carlos Vives indicó que Egidio Cuadrado era el que más representaba a La Provincia porque, para él, fue el último campesino acordeonista. Y es que el icónico cantautor colombiano recordó que a su compadre le nació el sueño de aprender a tocar ese instrumento mientras que recogía café e iba detrás de su hermano.

“El vallenato original, el que no se hacía para ser grabado, era del campesino que contaba las historias, que trabajaba el ganado y la agricultura. Entonces no sé si soy negativo cuando digo que se murió La Provincia porque no sé si a las nuevas generaciones le vamos a enseñar esto con lo que construimos modernidad”, aseguró Carlos Vives.

Además, también recordó que Ernesto “Teto” Ocampo, el guitarrista que estuvo presente en álbumes icónicos de La Provincia, falleció en el 2023 y que eso también lo lleva a pensar que con esas dos partidas fue el final de esa agrupación vallenata.

¿Cuál es el legado que le deja Egidio Cuadrado al folclor de Colombia?

Carlos Vives afirmó que los grandes legados del gran acordeonero son su alegría y su conexión con la tierra. “La gente siempre, compadrito, se merece que nosotros estemos alegres, a pesar de las cosas que nos pasen”, recordó el cantautor que era el mensaje que le decía constantemente su acompañante musical.

“Y esa conexión con nuestra tierra es otro de los grandes legados de mi compadre Egidio como músico. El estar conectado a las quebradas, los ríos, las montañas, las aves, sus cafetales en la sierra y su historia. Él nunca se desprendió de eso y de ahí sacó su creatividad, su carisma y para criar a sus hijos y sacar adelante a su familia”, concluyó Carlos Vives.