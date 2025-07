Reconocida influencer denunció que fue víctima de 'paseo millonario' en Bogotá: esto fue lo que pasó

Carolina García, la influencer que en redes sociales es conocida como 'no soy Carolina' y tiene más de 39 mil seguidores en Instagram, reveló en su cuenta de TikTok que el pasado jueves 17 de julio fue víctima de un violento robo dentro de un taxi.

La joven relató que unas amigas la invitaron de fiesta en la 85 y que ella accedió a acompañarlas. Sin embargo, se devolvió temprano a su casa porque al otro día tenía una entrevista y, en medio del afán por llegar rápido, tomó un taxi que se encontraba libre en la calle.

La influencer, de acuerdo con lo que relató, le comunicó al taxista que ella lo iba a ir guiando para poder llegar a la dirección de destino. No obstante, después de aproximadamente 30 minutos de trayecto, al vehículo se subieron dos hombres que no solo la amenazaron, sino que robaron algunas de sus pertenencias.

¿Cómo ocurrió toda la situación? Descubra aquí en Noticias RCN los detalles que expuso la influencer en sus redes sociales.

Así fue como le hicieron un 'paseo millonario' en Bogotá a Carolina García, la reconocida influencer, tras tomar un taxi

"Después de estar un ratico de rumba, como entre las 10:40 y las 10:50 de la noche, decido salirme de la discoteca para irme a mi casa. Yo siempre pido carro por aplicación, pero esta vez tenía muchas ganas de llegar a descansar para la entrevista y se paró un taxi en frente, yo me asomé y él me hizo señas de que estaba libre. Le dije más o menos dónde era mi casa, que lo iba a ir guiando y el muchacho nunca me dio desconfianza, pero fue porque yo no estaba prestando atención porque en retrospectiva sí hubo señales de que me iba a pasar algo", comenzó explicando la influencer que se conoce como 'no soy Carolina'.

"Él se trató de meter entre calles después de una vía principal y yo le dije 'mira, no gires por esta, sino por la siguiente'. Cuando fue a girar, bajó la velocidad y se metieron dos personas al carro. Me golpearon la cabeza, me la bajaron, me la cubrieron con la chaqueta y me sacaron el celular. Me revisaron la cartera, empezaron a revisar si yo llevaba cadenas, aretes, pulseras, anillos y yo en la cuenta tenía muy poquita plata, no saqué ninguna de mis tarjetas y tenía como 20.000 pesos en efectivo", agregó.

Adicionalmente, la influencer que en redes sociales se llama 'no soy Carolina', manifestó que los delincuentes le pidieron la clave del iCloud y de los bancos. De igual manera, aseguró que, cuando se dieron cuenta de que ella no llevaba las tarjetas de crédito, se pusieron muy molestos y que le pegaron en el rostro y el cuello.

"Para mí el conductor del taxi siempre estuvo metido en el robo, pero sí se notaba que ellos querían hacer ver que me estaban atracando a mí y a él. Estos señores me preguntaron que a quién podían llamar para pedirles plata, que si mis papás no iban a pagar por el rescate y me dijeron que me iban a tener secuestrada dos o tres días en el sur de la ciudad", dijo la influencer en el video.

Por otra parte, Carolina García agregó que, una vez los delincuentes desvincularon el celular de todas sus cuentas, le quitaron la chaqueta, la cartera y los zapatos, pero ella logró convencerlos para que le devolvieran ese último artículo.

Además, la amenazaron diciendo que tenían armas de fuego y cortapunzantes y, tras bajar la velocidad, la hicieron bajar del carro y caminar en la dirección contraria a la que ellos se iban a seguir desplazando.

El testimonio completo de la influencer es el siguiente:

¿Cómo logró estar a salvo la influencer que fue víctima de 'paseo millonario' en Bogotá?

En el relato, la influencer 'no soy Carolina' dejó claro que, tras caminar alrededor de cinco minutos, se encontró con una pareja que se transportaba en moto y ellos estuvieron dispuestos a auxiliarla de inmediato.

De esa manera, no solo le pagaron un carro por aplicación, sino que se comunicaron con su familia y la ayudaron a llegar a un CAI cercano para denunciar el hecho.